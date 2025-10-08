Mercados municipales abren normal este viernes

El próximo 12 de octubre se recuerda el día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero la jornada conmemorativa este año se traslada al viernes 10, por lo que queda conformado un nuevo fin de semana largo de tres días, de acuerdo con la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, publicada en el Boletín Oficial.

En tal sentido, el mercado San Miguel informa que la atención al público el viernes 10 de octubre será normal, en el predio principal y el anexo. Por ende, en el predio de Avda. San Martín 182 las puertas se abrirán de 8 a 14 y de 17 a 21:30. Por su parte, en el edificio anexo de Pasaje Miramar 433 se atenderá en horario corrido de 8 a 21:30, al igual que el sábado.

La medida se basa en el aumento de la actividad turística local, regional y nacional que puede redundar en beneficio de los puesteros, quienes, durante el presente año, como gran parte de los comerciantes de la provincia vienen por debajo del promedio de ganancias y en un contexto económico que golpea el consumo en general.

La actividad también será normal en el mercadito “Patio de las Empanadas” de Avda San Martín e Islas Malvinas, donde la atención será desde las 10 de la mañana y hasta la medianoche en horario corrido.

En el mercadito “Evita”, ubicado en Juan M. Leguizamón esquina Ibazeta, la atención será de 10 y hasta la medianoche. Por su parte en el mercadito Manuel Belgrano, de 12 de Octubre y Vicente López, la atención será normal en horario partido, según los diferentes locales.