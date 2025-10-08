La prueba piloto del Proyecto de Digitalización de PyMEs Salteñas resultó un éxito, permitiendo a cinco empresas locales incorporar sistemas digitales de gestión basados en la plataforma ERP ODOO.
Mercados municipales abren normal este viernes
La Municipalidad informó que este viernes 10 de octubre la atención será normal en el Mercado San Miguel y en los mercaditos municipales.Sociedad08/10/2025
El próximo 12 de octubre se recuerda el día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero la jornada conmemorativa este año se traslada al viernes 10, por lo que queda conformado un nuevo fin de semana largo de tres días, de acuerdo con la Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, publicada en el Boletín Oficial.
En tal sentido, el mercado San Miguel informa que la atención al público el viernes 10 de octubre será normal, en el predio principal y el anexo. Por ende, en el predio de Avda. San Martín 182 las puertas se abrirán de 8 a 14 y de 17 a 21:30. Por su parte, en el edificio anexo de Pasaje Miramar 433 se atenderá en horario corrido de 8 a 21:30, al igual que el sábado.
La medida se basa en el aumento de la actividad turística local, regional y nacional que puede redundar en beneficio de los puesteros, quienes, durante el presente año, como gran parte de los comerciantes de la provincia vienen por debajo del promedio de ganancias y en un contexto económico que golpea el consumo en general.
La actividad también será normal en el mercadito “Patio de las Empanadas” de Avda San Martín e Islas Malvinas, donde la atención será desde las 10 de la mañana y hasta la medianoche en horario corrido.
En el mercadito “Evita”, ubicado en Juan M. Leguizamón esquina Ibazeta, la atención será de 10 y hasta la medianoche. Por su parte en el mercadito Manuel Belgrano, de 12 de Octubre y Vicente López, la atención será normal en horario partido, según los diferentes locales.
El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de La Matanza, confirmó ante la prensa que hoy declara uno de los detenidos por el triple crimen narco, a la vez que se podrían concretar nuevos allanamientos.
“América Latina se especializó en perder”: un momento para repensar el 12 de octubre
Laura Colivadino destacó que la colonización no solo fue territorial, sino también cultural y epistemológica, con impactos que perduran hasta hoy.
Autoridades de mesa: qué sanciones prevé el Código Electoral
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó que las autoridades de mesa deberán cumplir con su función el 26 de octubre y advirtió sobre las sanciones por ausentarse sin justificación.
Salta: Qué no se puede hacer durante las elecciones del 26 de octubre
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó las prohibiciones y sanciones previstas por el Código Electoral Nacional que regirán durante las elecciones generales del 26 de octubre.
En alianza con la Municipalidad de Joaquín V. González y Fundación Compromiso, el 14 de octubre se pondrá en funcionamiento el segundo Centro de Formación de Oficios en la provincia y el primero en la localidad.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.