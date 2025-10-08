El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de La Matanza, confirmó ante la prensa que hoy declara uno de los detenidos por el triple crimen narco, a la vez que se podrían concretar nuevos allanamientos.
Salta: Qué no se puede hacer durante las elecciones del 26 de octubre
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó las prohibiciones y sanciones previstas por el Código Electoral Nacional que regirán durante las elecciones generales del 26 de octubre.Sociedad08/10/2025Ivana Chañi
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta comunicó las disposiciones que deberán cumplirse durante las elecciones generales del 26 de octubre, en cumplimiento del artículo 71 del Código Electoral Nacional. El organismo recordó que estará prohibido admitir reuniones de electores o depósitos de armas dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras, así como realizar espectáculos públicos, fiestas o eventos deportivos hasta tres horas después del cierre del comicio.
También informó que los locales destinados al expendio de bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados hasta transcurridas tres horas del cierre de la votación. A su vez, los electores no podrán portar armas, banderas ni distintivos partidarios desde doce horas antes y hasta tres horas después del acto electoral. Se mantiene la restricción de publicar o difundir encuestas, proyecciones o sondeos preelectorales desde 48 horas antes del inicio del comicio y hasta tres horas posteriores a su cierre.
La Junta recordó además que los partidos políticos no podrán mantener abiertos organismos partidarios a menos de 80 metros de las mesas receptoras de votos y que los electores tienen prohibido tomar fotografías de la Boleta Única Papel.
Respecto de las sanciones, el organismo detalló que el Código Electoral prevé faltas y delitos como la no emisión injustificada del voto, la portación de armas, la realización de actos proselitistas fuera de los plazos permitidos, la difusión de encuestas o resultados durante los comicios y la falsificación de documentos o resultados del escrutinio. También se sanciona el impedimento del sufragio, la suplantación de votantes, la sustracción o adulteración de urnas y boletas, y la violación del secreto del voto.
Finalmente, la Junta Electoral Nacional - Distrito Salta reiteró que las normas buscan garantizar el orden y la transparencia del proceso electoral en toda la provincia el próximo domingo 26 de octubre.
