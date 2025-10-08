El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de La Matanza, confirmó ante la prensa que hoy declara uno de los detenidos por el triple crimen narco, a la vez que se podrían concretar nuevos allanamientos.
Autoridades de mesa: qué sanciones prevé el Código Electoral
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó que las autoridades de mesa deberán cumplir con su función el 26 de octubre y advirtió sobre las sanciones por ausentarse sin justificación.Sociedad08/10/2025Ivana Chañi
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta recordó a los ciudadanos designados como autoridades de mesa —presidentes, vocales titulares o suplentes— para las elecciones generales del 26 de octubre que la función reviste el carácter de carga pública. En ese sentido, señaló que quienes fueron convocados están obligados a cumplirla, salvo en casos de salud o fuerza mayor debidamente acreditados, conforme lo establece el Código Electoral Nacional.
El organismo indicó que las autoridades deberán presentarse treinta minutos antes de la apertura del acto electoral en la mesa asignada y permanecer hasta su clausura. Su responsabilidad consiste en garantizar el correcto y normal desarrollo de la jornada, según lo dispuesto por los artículos 76 y 81 del Código Electoral.
La Junta advirtió que la no concurrencia o el abandono de las funciones sin causa justificada constituye un delito previsto en el artículo 132 del Código Electoral Nacional, con una sanción que va de seis meses a dos años de prisión.
Asimismo, informó que las fuerzas de seguridad podrán intervenir para garantizar la presencia de quienes fueron designados, mediante los medios que consideren necesarios, con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de la función electoral.
El comunicado, emitido por la Secretaría el 7 de octubre, subrayó la importancia del compromiso ciudadano para asegurar el desarrollo transparente y ordenado de los comicios en la provincia de Salta.
“América Latina se especializó en perder”: un momento para repensar el 12 de octubre
Laura Colivadino destacó que la colonización no solo fue territorial, sino también cultural y epistemológica, con impactos que perduran hasta hoy.
Salta: Qué no se puede hacer durante las elecciones del 26 de octubre
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó las prohibiciones y sanciones previstas por el Código Electoral Nacional que regirán durante las elecciones generales del 26 de octubre.
En alianza con la Municipalidad de Joaquín V. González y Fundación Compromiso, el 14 de octubre se pondrá en funcionamiento el segundo Centro de Formación de Oficios en la provincia y el primero en la localidad.
Daiana Magalí Mendieta fue vista por última vez el viernes. Su vehículo fue encontrado a cuatro kilómetros del pueblo con las llaves colocadas. La Policía detuvo a un sospechoso vinculado a la víctima.
La nueva alternativa habilita transferencias en moneda extranjera vía banca digital, con cobro inmediato y valores fijados en pesos para la compra de combustible y servicios.
Falleció un día antes de su cumpleaños por hantavirus: apuntan contra el hospital de Yrigoyen
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.