Digitalización en Salta: Pymes logran mayor control de stock y eficiencia

Se llevó a cabo una reunión para evaluar los avances y resultados del proceso de digitalización de empresas salteñas. Participaron la subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía, Lorena Trovato; el presidente del Clúster Tecnológico Salta, Miguel Ángel Ricchiardi; y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Gustavo Herrera, junto a representantes de las empresas beneficiarias.

En el encuentro se destacó el éxito de la prueba piloto, los beneficios concretos obtenidos por las PyMEs y la importancia de dar continuidad al proceso de transformación digital del sector productivo salteño.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer la competitividad del entramado productivo local mediante la incorporación de tecnologías digitales que optimicen la gestión, los procesos internos y la eficiencia administrativa de las empresas.

Durante seis meses, se implementaron sistemas digitales de gestión empresarial basados en la plataforma ERP ODOO, reemplazando procesos manuales por soluciones integradas y automatizadas.

Empresas participantes

El proyecto alcanzó a cinco PyMEs salteñas de distintos rubros:

Ofreser S.R.L. – Fumigación de hogares e industrias.

Distribuidora Maestro S.R.L. – Manufactura y fabricación de carretillas.

Cocel S.A. – Almacenamiento de insumos y mercaderías para mineras.

Boulder S.R.L. – Infraestructura vial urbana, hidráulica, arquitectura y montajes.

WT Construcciones – Preparación de terrenos, construcción y reparación de edificios.

Resultados concretos

La prueba piloto permitió comprobar mejoras sustanciales en la gestión de las empresas, entre ellas:

1. Mayor control de stock y materiales de gestión.

2. Aumento de la trazabilidad de compras, gastos y documentos.

3. Generación de informes contables más claros y centralizados.

4. Reducción significativa de tiempos en la emisión de presupuestos y seguimiento de tareas.

En conclusión, el sistema implementado optimizó las operaciones internas, fortaleció la transparencia administrativa y mejoró la eficiencia de gestión en cada empresa.