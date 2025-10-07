Daiana Magalí Mendieta fue vista por última vez el viernes. Su vehículo fue encontrado a cuatro kilómetros del pueblo con las llaves colocadas. La Policía detuvo a un sospechoso vinculado a la víctima.
EDESA inaugura un nuevo Centro de Formación de Oficios
En alianza con la Municipalidad de Joaquín V. González y Fundación Compromiso, el 14 de octubre se pondrá en funcionamiento el segundo Centro de Formación de Oficios en la provincia y el primero en la localidad.Sociedad07/10/2025
En el marco del programa de Oficios de EDESA y en alianza con la Municipalidad de Joaquín V. González y Fundación Compromiso, el martes 14 de octubre se pondrá en funcionamiento el segundo Centro de Formación de Oficios en la provincia y el primero en la localidad. Con un firme compromiso hacia el desarrollo laboral y digital de las comunidades, brindaremos una capacitación gratuita a 50 personas de la zona.
El curso inaugural, titulado “Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida” incluido en el programa Potrero Digital, capacitará a los participantes en habilidades digitales para mejorar su acceso y desempeño en el mercado laboral actual. Esta propuesta busca promover la inclusión socio-laboral mediante herramientas digitales de alta demanda, lo cual se alinea con el propósito de EDESA de transformar y mejorar la calidad de vida en los territorios donde opera.
Para esta ocasión la Municipalidad de Joaquín V. González cedió un espacio en el Centro Integrador Comunitario de Barrio San Antonio, que EDESA acondicionó y equipó con diez computadoras de escritorio y un SmartTV, creando así un entorno
moderno e inclusivo para el aprendizaje.
Esta inauguración marca la continuidad de una serie de iniciativas similares que la empresa de distribución de energía eléctrica tiene previstas llevar adelante en otras localidades del interior, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo social y la capacitación laboral de las comunidades de la provincia de Salta.
“Pagaron justos por pecadores”: suman reclamos los recortes nacionales en discapacidadSociedad06/10/2025
Silvina Eckhardt, presidenta de la Fundación Obligado, destacó el compromiso de Salta con la accesibilidad, mientras cuestionó duramente las decisiones del Estado nacional en el recorte y suspeción de beneficios.
Argentina firmó junto a España y México la fundación de la Red Iberoamericana de Parálisis CerebralSociedad06/10/2025
La Fundación Obligado (Argentina) integra la red junto a la Confederación ASPACE de España y APAC IAP de México. Destaca la importancia de avanzar en acciones y políticas públicas.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
El Ministro de Gobierno salteño apuntó contra los legisladores nacionales libertarios y consideró necesario tener “legisladores que acompañen el proyecto de los salteños”.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.