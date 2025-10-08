El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de La Matanza, confirmó ante la prensa que hoy declara uno de los detenidos por el triple crimen narco, a la vez que se podrían concretar nuevos allanamientos.
“América Latina se especializó en perder”: un momento para repensar el 12 de octubre
Laura Colivadino destacó que la colonización no solo fue territorial, sino también cultural y epistemológica, con impactos que perduran hasta hoy.Sociedad08/10/2025Agustina Tolaba
A pocos días del 12 de Octubre, en su columna por Aries, la historiadora Laura Colivadino invitó a repensar el significado de la colonización en América Latina, señalando que sus efectos persisten hasta hoy en distintos ámbitos de la vida social, cultural y económica.
“Nosotros entendemos la colonización como ese proceso que se inicia con la llegada de los españoles, y aunque algunos historiadores marcan su final con las invasiones inglesas o las revoluciones de 1810, también hay quienes sostienen que todavía seguimos en un proceso de colonización del pensamiento y de los saberes”, explicó Colivadino.
La especialista advirtió que esta colonización se refleja en la vida cotidiana, como cuando jóvenes de 14 o 15 años interrumpen sus estudios para trabajar, a pesar de que la educación secundaria es obligatoria. “Es un proceso de apropiación de vidas y saberes que continúa hoy”, señaló.
Colivadino citó a Eduardo Galeano y su obra Las Venas Abiertas de América Latina para ilustrar la persistencia de la desigualdad histórica: “Nuestra comarca, América Latina, se especializó desde edad muy temprana en perder, mientras otras regiones ganaban. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se transmutó siempre en capital europeo, norteamericano o chino. Nuestros pueblos han quedado exhaustos”.
La historiadora también destacó el concepto de epistemicidio, planteado por Boaventura de Sousa Santos, para referirse al aniquilamiento de los saberes originales de los pueblos originarios: “La conquista no solo implicó la apropiación de recursos y territorio, sino también la destrucción de conocimientos tecnológicos, científicos y formas de concebir el mundo”.
Colivadino subrayó la importancia de reflexionar sobre estos aspectos de cara al 12 de Octubre. “La historia tradicional y la visión de efemérides en la escuela no nos da el espacio para detenernos a pensar. Es un momento para repensar cómo la colonización sigue afectando nuestra sociedad y nuestros saberes”, concluyó.
Autoridades de mesa: qué sanciones prevé el Código Electoral
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó que las autoridades de mesa deberán cumplir con su función el 26 de octubre y advirtió sobre las sanciones por ausentarse sin justificación.
Salta: Qué no se puede hacer durante las elecciones del 26 de octubre
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó las prohibiciones y sanciones previstas por el Código Electoral Nacional que regirán durante las elecciones generales del 26 de octubre.
En alianza con la Municipalidad de Joaquín V. González y Fundación Compromiso, el 14 de octubre se pondrá en funcionamiento el segundo Centro de Formación de Oficios en la provincia y el primero en la localidad.
Daiana Magalí Mendieta fue vista por última vez el viernes. Su vehículo fue encontrado a cuatro kilómetros del pueblo con las llaves colocadas. La Policía detuvo a un sospechoso vinculado a la víctima.
La nueva alternativa habilita transferencias en moneda extranjera vía banca digital, con cobro inmediato y valores fijados en pesos para la compra de combustible y servicios.
Falleció un día antes de su cumpleaños por hantavirus: apuntan contra el hospital de Yrigoyen
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.