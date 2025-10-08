“América Latina se especializó en perder”: un momento para repensar el 12 de octubre

A pocos días del 12 de Octubre, en su columna por Aries, la historiadora Laura Colivadino invitó a repensar el significado de la colonización en América Latina, señalando que sus efectos persisten hasta hoy en distintos ámbitos de la vida social, cultural y económica.

“Nosotros entendemos la colonización como ese proceso que se inicia con la llegada de los españoles, y aunque algunos historiadores marcan su final con las invasiones inglesas o las revoluciones de 1810, también hay quienes sostienen que todavía seguimos en un proceso de colonización del pensamiento y de los saberes”, explicó Colivadino.

La especialista advirtió que esta colonización se refleja en la vida cotidiana, como cuando jóvenes de 14 o 15 años interrumpen sus estudios para trabajar, a pesar de que la educación secundaria es obligatoria. “Es un proceso de apropiación de vidas y saberes que continúa hoy”, señaló.

Colivadino citó a Eduardo Galeano y su obra Las Venas Abiertas de América Latina para ilustrar la persistencia de la desigualdad histórica: “Nuestra comarca, América Latina, se especializó desde edad muy temprana en perder, mientras otras regiones ganaban. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se transmutó siempre en capital europeo, norteamericano o chino. Nuestros pueblos han quedado exhaustos”.

La historiadora también destacó el concepto de epistemicidio, planteado por Boaventura de Sousa Santos, para referirse al aniquilamiento de los saberes originales de los pueblos originarios: “La conquista no solo implicó la apropiación de recursos y territorio, sino también la destrucción de conocimientos tecnológicos, científicos y formas de concebir el mundo”.

Colivadino subrayó la importancia de reflexionar sobre estos aspectos de cara al 12 de Octubre. “La historia tradicional y la visión de efemérides en la escuela no nos da el espacio para detenernos a pensar. Es un momento para repensar cómo la colonización sigue afectando nuestra sociedad y nuestros saberes”, concluyó.