Triple crimen en Florencio Varela: declara uno de los imputados

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de La Matanza, confirmó ante la prensa que hoy declara uno de los detenidos por el triple crimen narco, a la vez que se podrían concretar nuevos allanamientos.

Sociedad08/10/2025

En la puerta del Polo Judicial de San Justo, Arribas destacó que siguen las sospechas contra tres o cuatro personas más y que están a la espera de que les otorguen los permisos para llevar a cabo nuevas pesquisas.

Aunque no confirmó quien sería de los detenidos el que preste declaración, se indicó que podría ser Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad en Florencio Varela donde se hallaron los cuerpos.

A su vez, señaló que en la jornada del martes declaró la mamá de Lara Gutiérrez, una de las víctimas, y dio a conocer una posible “línea investigativa".

“Denunció amenazas, sentía temor, y se le incorporó custodia de la Policía Federal”, expresó Arribas.

Con información de Noticias Argentinas

