Triple crimen en Florencio Varela: declara uno de los imputados

“América Latina se especializó en perder”: un momento para repensar el 12 de octubre
Laura Colivadino destacó que la colonización no solo fue territorial, sino también cultural y epistemológica, con impactos que perduran hasta hoy.
El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de La Matanza, confirmó ante la prensa que hoy declara uno de los detenidos por el triple crimen narco, a la vez que se podrían concretar nuevos allanamientos.
El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Fiscalía de La Matanza, confirmó ante la prensa que hoy declara uno de los detenidos por el triple crimen narco, a la vez que se podrían concretar nuevos allanamientos.
En la puerta del Polo Judicial de San Justo, Arribas destacó que siguen las sospechas contra tres o cuatro personas más y que están a la espera de que les otorguen los permisos para llevar a cabo nuevas pesquisas.
Aunque no confirmó quien sería de los detenidos el que preste declaración, se indicó que podría ser Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad en Florencio Varela donde se hallaron los cuerpos.
A su vez, señaló que en la jornada del martes declaró la mamá de Lara Gutiérrez, una de las víctimas, y dio a conocer una posible “línea investigativa".
“Denunció amenazas, sentía temor, y se le incorporó custodia de la Policía Federal”, expresó Arribas.
Con información de Noticias Argentinas
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó que las autoridades de mesa deberán cumplir con su función el 26 de octubre y advirtió sobre las sanciones por ausentarse sin justificación.
La Junta Electoral Nacional - Distrito Salta informó las prohibiciones y sanciones previstas por el Código Electoral Nacional que regirán durante las elecciones generales del 26 de octubre.
En alianza con la Municipalidad de Joaquín V. González y Fundación Compromiso, el 14 de octubre se pondrá en funcionamiento el segundo Centro de Formación de Oficios en la provincia y el primero en la localidad.
Daiana Magalí Mendieta fue vista por última vez el viernes. Su vehículo fue encontrado a cuatro kilómetros del pueblo con las llaves colocadas. La Policía detuvo a un sospechoso vinculado a la víctima.
La nueva alternativa habilita transferencias en moneda extranjera vía banca digital, con cobro inmediato y valores fijados en pesos para la compra de combustible y servicios.
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.