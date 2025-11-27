Nombraron Los Profesionales y Parque del Sol a nuevos barrios de la ciudad

Detuvieron al exabogado de Wanda Nara: es acusado de robar US$700.000 a Gonzalo MontielSociedad27/11/2025
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
En la última Sesión Ordinaria de 2025, el Concejo Deliberante de Salta aprobó tres Proyectos de Ordenanza para la asignación de nombres a sectores de la ciudad.Sociedad27/11/2025
En la última Sesión Ordinaria del 2025, los legisladores aprobaron tres Proyectos de Ordenanza vinculados a la asignación de nombres a sectores de la ciudad. Mediante las normas sancionadas, dos barrios fueron denominados Los Profesionales y Parque del Sol. Asimismo, un espacio verde de dominio público municipal ubicado en barrio San Carlos fue designado con el nombre Bicentenario de la Policía de la Provincia de Salta.
A instancia de la edila Eliana Chuchuy (VPS) se aprobaron dos Proyectos de Ordenanza. La primera de las iniciativas designa con el nombre de Bicentenario de la Policía de la provincia de Salta, a un espacio verde de dominio público municipal de barrio San Carlos. La segunda Ordenanza establece el nombre barrio Parque del Sol, al sector comprendido por las manzanas N°s 213, 209, 210, 212 y 253, de la sección Q, departamento Capital.
Por otro lado, el Cuerpo deliberativo también sancionó un Proyecto de Ordenanza elaborado por la Comisión de Tránsito. La norma sancionada designa como barrio Los Profesionales al sector comprendido por las manzanas 80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 91, 70a y 70b de la sección T, departamento Capital.
Cabe señalar que en las iniciativas sancionadas se consigna además la denominación de sus arterias y la instalación de los carteles nomencladores correspondientes.
La Justicia también revocó la eximición de prisión de Nicolás Payarola y ordenó una serie de allanamientos sobre sus propiedades.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Una periodista de 33 años identificada como Leticia Lembi, oriunda de Tres Arroyos, falleció trágicamente al caer 25 metros al vacío en la zona de acantilados de Barrancas de Los Lobos.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Salta llamó a sus asociados a elegir nuevas autoridades el 17 de diciembre de 2025. Las listas deberán presentarse antes del 28 de noviembre.
La dermatóloga Luisa Ruiz Morales remarcó la importancia de aplicar correctamente el protector, elegir la presentación adecuada según el tipo de piel y reforzar los cuidados durante las horas de mayor radiación. “El protector solar se lo debe aplicar no cuando se sale al sol, sino mientras haya luz de sol”, indicó.
Los vecinos que deseen participar podrán inscribirse hasta el 3 de diciembre. La recepción de los mismos, será el lunes 15 en el CCM y la entrega de premios el viernes 19.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.