Nombraron Los Profesionales y Parque del Sol a nuevos barrios de la ciudad

En la última Sesión Ordinaria del 2025, los legisladores aprobaron tres Proyectos de Ordenanza vinculados a la asignación de nombres a sectores de la ciudad. Mediante las normas sancionadas, dos barrios fueron denominados Los Profesionales y Parque del Sol. Asimismo, un espacio verde de dominio público municipal ubicado en barrio San Carlos fue designado con el nombre Bicentenario de la Policía de la Provincia de Salta.

A instancia de la edila Eliana Chuchuy (VPS) se aprobaron dos Proyectos de Ordenanza. La primera de las iniciativas designa con el nombre de Bicentenario de la Policía de la provincia de Salta, a un espacio verde de dominio público municipal de barrio San Carlos. La segunda Ordenanza establece el nombre barrio Parque del Sol, al sector comprendido por las manzanas N°s 213, 209, 210, 212 y 253, de la sección Q, departamento Capital.

Por otro lado, el Cuerpo deliberativo también sancionó un Proyecto de Ordenanza elaborado por la Comisión de Tránsito. La norma sancionada designa como barrio Los Profesionales al sector comprendido por las manzanas 80a, 80b, 81a, 81b, 90a, 90b, 90c, 91, 70a y 70b de la sección T, departamento Capital.

Cabe señalar que en las iniciativas sancionadas se consigna además la denominación de sus arterias y la instalación de los carteles nomencladores correspondientes.