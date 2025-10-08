Usan piedras para cerrar una entrada al Materno Infantil y definir el estacionamiento

En el estacionamiento del Hospital Materno Infantil de Salta, ubicado sobre calle Aniceto de la Torre y Avenida Sarmiento, se instalaron grandes piedras que bloquean el ingreso de vehículos por ciertos accesos para evitar el uso del espacio como atajo hacia otros destinos cercanos.

Según pudo constatar el equipo de Aries, las piedras no solo limitan la circulación de autos, sino que también delimitan espacios exclusivos para ambulancias y motocicletas. La medida busca garantizar que las unidades de emergencia y el helipuerto del hospital puedan operar sin obstáculos y reducir la congestión de tránsito en la zona.

El personal del hospital confirmó que la disposición es una decisión interna para evitar que los vehículos ingresen donde no corresponde. La intervención, a simple vista “artesanal”, también representa un riesgo, dado que los vehículos podrían dañarse al chocar con las piedras.

Actualmente, el estacionamiento cuenta con dos accesos principales: uno exclusivo para personal del hospital y otro habilitado al público. La entrada bloqueada anteriormente por vehículos que tomaban atajos hacia comercios cercanos ahora requiere maniobras dentro del mismo espacio para poder salir.