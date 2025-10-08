Usan piedras para cerrar una entrada al Materno Infantil y definir el estacionamiento

El nosocomio bloqueó ciertos accesos con piedras para evitar que los vehículos utilicen el espacio como atajo y garantizar la circulación de ambulancias y el helipuerto.

Salta08/10/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

WhatsApp Image 2025-10-08 at 07.49.11

En el estacionamiento del Hospital Materno Infantil de Salta, ubicado sobre calle Aniceto de la Torre y Avenida Sarmiento, se instalaron grandes piedras que bloquean el ingreso de vehículos por ciertos accesos para evitar el uso del espacio como atajo hacia otros destinos cercanos.

Según pudo constatar el equipo de Aries, las piedras no solo limitan la circulación de autos, sino que también delimitan espacios exclusivos para ambulancias y motocicletas. La medida busca garantizar que las unidades de emergencia y el helipuerto del hospital puedan operar sin obstáculos y reducir la congestión de tránsito en la zona.

multimedia.normal.9b28c7e130ae7930.NTQ1MDI0XzB4aF9ub3JtYWwud2VicA%3D%3DTransnoa: hasta tres días sin luz, denuncian vecinos de Rivadavia Banda Sur

El personal del hospital confirmó que la disposición es una decisión interna para evitar que los vehículos ingresen donde no corresponde. La intervención, a simple vista “artesanal”, también representa un riesgo, dado que los vehículos podrían dañarse al chocar con las piedras.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 07.46.10

Actualmente, el estacionamiento cuenta con dos accesos principales: uno exclusivo para personal del hospital y otro habilitado al público. La entrada bloqueada anteriormente por vehículos que tomaban atajos hacia comercios cercanos ahora requiere maniobras dentro del mismo espacio para poder salir.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 07.45.56

Te puede interesar
Lo más visto
segun-especialistas-en-el-ultimo-tiempo-se-incrementaron-las-consultas-por-problemas-de-salud-mental

Salta crea su propia Residencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos

Salud07/10/2025

Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail