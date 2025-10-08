Transnoa: hasta tres días sin luz, denuncian vecinos de Rivadavia Banda Sur

El fuego amenaza comunidades rurales en los cerros de Orán
El avance del fuego en el departamento Orán preocupa por su cercanía a viviendas y comunidades rurales. Las altas temperaturas y los vientos complican el trabajo de los equipos, advierten.
El malestar por los cortes de luz vuelve a sentirse con fuerza en el norte salteño. En diálogo con Pasaron Cosas, Víctor Godoy, vecino de Rivadavia Banda Sur, relató que los apagones son una constante en la región y que el problema “se repite todos los años” sin soluciones definitivas.
“En los últimos tres años, especialmente en verano, los cortes son cada vez más frecuentes. A veces se informa, pero la mayoría de las veces no. Hay sectores que quedan sin luz por dos o tres días”, explicó Godoy.
El vecino recordó que durante la fiesta patronal del 21 de septiembre en la localidad de La Unión, los habitantes estuvieron “tres días sin luz y sin agua”. “Cada vez que corta la luz se corta todo: el agua, la señal de teléfono, las comunicaciones. Quedamos aislados”, describió.
El testimonio coincide con la reciente denuncia penal del presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos “Uluncha” Saravia, quien responsabilizó a la empresa Transnoa por los cortes en el sistema interconectado del norte argentino.
Godoy contó además que circularon rumores sobre un generador que habría sido retirado de La Unión y llevado a una finca del intendente, aunque aclaró que “no hay pruebas concretas”.
“Escuché esos comentarios, pero no tengo evidencia. Lo cierto es que el generador no está y cuando se corta la luz el pueblo queda sin respaldo”, señaló.
El vecino remarcó que los reclamos se repiten desde hace años. “Hemos hecho notas, videos, fuimos al Concejo Deliberante, pero las respuestas no llegan. Vivimos con cortes, con cloacas rotas, con calles destruidas. Estamos cansados”, resumió.
Carlos León, de los Bomberos Voluntarios de Orán, confirmó que trabajan brigadistas provinciales y nacionales, junto con aviones hidrantes y maquinaria pesada.
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta lidera un amplio operativo para sofocar los incendios de pastizales que afectan a zonas rurales del norte provincial (Orán, Santa Rosa e Yrigoyen).
El equipo de Zoonosis municipal participó de la iniciativa continental para enfrentar la sobrepoblación canina y felina, promoviendo el bienestar animal y el enfoque de "Una Salud" de la OMS.
La gestión del gobernador Gustavo Sáenz supera así las 4.270 casas entregadas, reafirmando su compromiso habitacional y el federalismo.
Adrián Zigarán se refirió a la investigación de la justicia federal por irregularidades en el padrón. Señaló que hubo domicilios con hasta 200 personas registradas y denunció prácticas de compra de votos en la frontera.
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.