El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Durand intervendrá ante Nación para que se restituyan pensiones por discapacidad
El intendente de la Municipalidad de Salta presentará ante Nación un listado con los vecinos que cuentan con la documentación necesaria para que la pensión sea restituida.Salta07/10/2025
El intendente Emiliano Durand, encabezó esta tarde, el “Operativo de asistencia a vecinos con discapacidad» que cuentan con la pensión por invalidez suspendida.
Se desarrolló en las instalaciones del Distrito Cultural Saluzzi, ubicado en Av. Independencia 910. Más de 500 personas fueron asistidas por profesionales y agentes municipales.
Tania Saravia, responsable de la Dirección General por Discapacidad, explicó que el intendente, Emiliano Durand, realizará una intervención ante las oficinas de Nación y llevará el listado de todos los vecinos de la capital que cuentan con la documentación necesaria para que su pensión les sea restituida.
Desde la comuna informaron que quienes no pudieron asistir, podrán comunicarse telefónicamente al número 4160900 int. 1702 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Desaparecieron $50 millones en Orán: la custodia sin cámaras ni seguridad
21 oficiales fueron suspendidos tras el faltante de dinero y un arma secuestrada, mientras se evidencia la precariedad de la Brigada de Investigaciones.
“Las empresas parásitas se tienen que ir”: El Ente denunció a TransNOA por fraude y abandono
El Ente Regulador presentó una denuncia penal contra la transportista de energía eléctrica por fallas graves en el servicio y desinversión que afecta a miles de usuarios en Salta.
Continúa el alerta por fuertes vientos en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el aviso por fuertes vientos en distintas regiones de Salta, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
Desde las 9, los vecinos podrán realizar trámites de DNI, pasaportes y cambios de domicilio en el CIC “Carlos Xamena”. Se otorgarán 120 turnos.
Desde este martes, los profesionales ofrecerán controles, tratamientos y extracciones sin costo frente al Club del barrio. La próxima semana, el servicio se trasladará al Estadio Delmi.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.
Urtubey: "Hay que apuntar a un Estado eficiente que garantice condiciones de desarrollo"Política06/10/2025
En el marco del evento “Salta Debate”, el candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, resaltó la “necesidad de un Estado presente que garantice la provisión de servicios y condiciones de desarrollo”.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.