Durand intervendrá ante Nación para que se restituyan pensiones por discapacidad

El intendente de la Municipalidad de Salta presentará ante Nación un listado con los vecinos que cuentan con la documentación necesaria para que la pensión sea restituida.

Salta07/10/2025

img-20251007-wa0182-1024x683

El intendente Emiliano Durand, encabezó esta tarde, el “Operativo de asistencia a vecinos con discapacidad» que cuentan con la pensión por invalidez suspendida.

Se desarrolló en las instalaciones del Distrito Cultural Saluzzi, ubicado en Av. Independencia 910. Más de 500 personas fueron asistidas por profesionales y agentes municipales.

Tania Saravia, responsable de la Dirección General por Discapacidad, explicó que el intendente, Emiliano Durand, realizará una intervención ante las oficinas de Nación y llevará el listado de todos los vecinos de la capital que cuentan con la documentación necesaria para que su pensión les sea restituida.

Desde la comuna informaron que quienes no pudieron asistir, podrán comunicarse telefónicamente al número 4160900 int. 1702 de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Te puede interesar
movil-odontologico-en-castanares-5

El Móvil Odontológico llega a Castañares

Salta07/10/2025

Desde este martes, los profesionales ofrecerán controles, tratamientos y extracciones sin costo frente al Club del barrio. La próxima semana, el servicio se trasladará al Estadio Delmi.

Lo más visto
Royon Salta Debate

Royón: “Hoy nos hacen elegir entre dos fracasos”

Política06/10/2025

En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail