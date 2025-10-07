Para un tiempo de decisión cívica, todos los recursos sirven para despertar el interés, informar y lograr la adhesión ciudadana, Como cada elección, la del 26 de octubre está siendo tratada como condicionante para la constitución del próximo gobierno o, por lo menos, aprovechar esa necesidad para satisfacer otras demandas.
Ni verde ni maduro
“Ni verde ni maduro.” Así decían los venezolanos antes de que Chávez y luego Maduro llegaran al poder. Era una forma sencilla, popular, de marcar distancia con los extremos. Ni el pasado que ya había fracasado, ni los discursos nuevos que prometían libertad pero traían autoritarismo. Querían equilibrio, querían futuro.Opinión07/10/2025 Por. Mónica Juárez.
Y cuando se dieron cuenta, el futuro ya no estaba.
Hoy la Argentina camina por la misma cornisa.
Entre los que dicen venir a cambiarlo todo y los que ya lo cambiaron para peor.
Entre la motosierra que arrasa y el relato que niega.
Entre la bronca de los que gritan libertad, y el cinismo de los que se adueñaron de la palabra “pueblo”.
Nos hablan de una nueva moral mientras estallan casos que huelen a lo mismo de siempre.
Espert, el diputado que se bajó después de quedar vinculado a un empresario acusado de narcotráfico.
PAMI, con sobreprecios tan altos que los lentes para jubilados cuestan como un auto usado.
Valijas, audios filtrados, contratos del caso Libra, medicamentos que no llegan al Garrahan.
La “nueva política” parece haber aprendido rápido las viejas mañas.
Y del otro lado, el espejo del pasado.
El kirchnerismo sigue sumando capítulos a su propio prontuario.
Cristina condenada pero libre,
Alberto Fernández y el escándalo de los seguros truchos,
los bolsos de José López,
la Rosadita,
los sobreprecios de siempre.
Distintos discursos, mismas prácticas.
La corrupción cambió de color, pero no de método.
Mientras tanto, el país real espera.
Los jubilados hacen cuentas con la farmacia,
los docentes siguen de paro por salarios que no alcanzan,
y los que trabajan sienten que todo el esfuerzo termina sosteniendo a los que viven del sistema, no para el sistema.
Estamos otra vez entre extremos que se gritan, pero no escuchan.
Un país rehén de dos polos que se retroalimentan.
Y la gente, cansada, sin opciones que la representen.
Por eso, como aquella frase venezolana,
la Argentina debería decir: ni verde ni maduro.
Ni los discursos vacíos del presente,
ni las nostalgias que ya demostraron su fracaso.
Necesitamos un país que vuelva a poner en el centro los derechos de lo nuestro.
Que priorice la educación, la salud, el trabajo, la producción nacional, la honestidad en la gestión.
Que deje de importar modelos ajenos —de un lado o del otro— y empiece a recuperar el sentido de pertenencia.
Porque la libertad sin justicia es egoísmo.
Y la justicia sin libertad, es hipocresía.
Y entre una cosa y la otra, se nos va la vida, se nos va el país.
La Argentina no necesita ni verdades absolutas ni líderes iluminados.
Necesita decencia, equilibrio y amor propio.
Ni verde, ni maduro:
simplemente a punto, con los derechos de nuestra gente primero.
El show debe continuar… aunque el barco se hunda
El presidente volvió a convertir la política en un espectáculo. Un show de un millón de dólares, con estadio lleno y entrada gratis, mientras el país se hunde.
Los próximos 20 días serán inquietantes para la sociedad, convocada a renovar parcialmente el Congreso de la Nación. Es el último tramo de un proceso que es virtuoso en términos democráticos, porque profundiza la participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos y así lo demuestran los países más desarrollados, que tienen regímenes políticos similares.
Amigos del gobierno
“Les puedo asegurar que esta es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”. Esto dijo ayer el presidente refiriéndose a la condena contra la ex presidente de la Nación.
El Ejecutivo Provincial ha sido autorizado a tomar deuda por 100 millones de dólares a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.
Mientras la atención y los esfuerzos se concentran en el ordenamiento de la macroeconomía, los datos sobre la micro dan cuenta de una crisis social de alcances preocupantes. Los consumos básicos han caído y las expectativas de ajuste salarial son mínimas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
El Ministro de Gobierno salteño apuntó contra los legisladores nacionales libertarios y consideró necesario tener “legisladores que acompañen el proyecto de los salteños”.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.