Israel y Hamás se preparan para hablar de un posible alto al fuego en Egipto

El Papa León XIV visitará Turquía y el Líbano en su primer viaje apostólico
Será a fines de noviembre y comienzos de diciembre, con motivo del 1700º aniversario del Primer Concilio de Nicea.
Funcionarios de Israel y de Hamás se reunieron en El Cairo, capital de Egipto. El encuentro se dio en búsqueda de un acuerdo por los rehenes secuestrados por la organización de origen palestino.El Mundo07/10/2025
Las negociaciones indirectas se dieron en un complejo turístico de lujo egipicio, entre la delegación israelí y miembros de Hamás. El principal negociador del Estado judío es Ron Dermer, según informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
Por su parte, la organización gazatí, encabezada por Khalil al-Hayyah, se encuentra desde el pasado domingo en Egipto, según informó el grupo en un comunicado.
Las negociaciones se centrarón en la primera etapa de un alto el fuego, que incluye la retirada parcial de las fuerzas israelíes, así como la liberación de rehenes retenidos por los milicianos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos detenidos en Israel.
También se espera que el enviado desde EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, se unan a las conversaciones.
Este reciente esfuerzo por la paz se produce después de que Hamás aceptara algunos elementos del plan de paz de EEUU, un movimiento que fue bien recibido por Trump. Israel ha manifestado su apoyo al nuevo esfuerzo de EEUU. Según el plan, Hamás liberaría a los 48 rehenes restantes (de los que unos 20 se cree que están vivos) en un plazo de tres días.
Según dijo Netanyahu, estarían “limitadas a unos pocos días como máximo”, aunque algunos funcionarios de Hamás han advertido que podría necesitarse más tiempo para localizar los cuerpos de los rehenes sepultados bajo los escombros. Por su parte, el presidente egipcio, Abdul-Fatá el Sisi, elogió el lunes los esfuerzos de Trump para detener la guerra en Gaza.
Ámbito
Un edificio en construcción en la calle Hileras se desplomó cerca de la Puerta del Sol; bomberos y policía trabajan en el rescate mientras la zona permanece cerrada.
El secretario general António Guterres condena las acciones de los hutíes y exige la liberación inmediata de los empleados y la devolución de bienes confiscados.
La Fiscalía abrió 80 casos por supuestas muertes de soldados ucranianos tras rendirse o ser capturados por Rusia, mientras nueve soldados rusos fueron acusados formalmente.
Se calcula que 48 rehenes siguen en Gaza, de ellos una veintena estaría con vida. Tres son argentinos. En Buenos Aires habrá un abrazo simbólico en el Parque Centenario.
Jorge Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano protege la sede diplomática y denunció una operación de “falsa bandera” de la oposición local.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.