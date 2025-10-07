Israel y Hamás se preparan para hablar de un posible alto al fuego en Egipto

Las negociaciones indirectas se dieron en un complejo turístico de lujo egipicio, entre la delegación israelí y miembros de Hamás. El principal negociador del Estado judío es Ron Dermer, según informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Por su parte, la organización gazatí, encabezada por Khalil al-Hayyah, se encuentra desde el pasado domingo en Egipto, según informó el grupo en un comunicado.

Las negociaciones se centrarón en la primera etapa de un alto el fuego, que incluye la retirada parcial de las fuerzas israelíes, así como la liberación de rehenes retenidos por los milicianos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos detenidos en Israel.

También se espera que el enviado desde EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, se unan a las conversaciones.

Este reciente esfuerzo por la paz se produce después de que Hamás aceptara algunos elementos del plan de paz de EEUU, un movimiento que fue bien recibido por Trump. Israel ha manifestado su apoyo al nuevo esfuerzo de EEUU. Según el plan, Hamás liberaría a los 48 rehenes restantes (de los que unos 20 se cree que están vivos) en un plazo de tres días.

Según dijo Netanyahu, estarían “limitadas a unos pocos días como máximo”, aunque algunos funcionarios de Hamás han advertido que podría necesitarse más tiempo para localizar los cuerpos de los rehenes sepultados bajo los escombros. Por su parte, el presidente egipcio, Abdul-Fatá el Sisi, elogió el lunes los esfuerzos de Trump para detener la guerra en Gaza.

Ámbito