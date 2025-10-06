Luego del pedido de los trabajadores del sector impropio, debido a la crisis económica que atraviesa el país, el organismo otorgó la prorroga a los modelos vencidos hasta fin de año.
Iñigo recordó a Nicole Sasso: “Puso su vida en favor de los derechos animales”
La reconocida activista falleció el domingo pasado. En Aries, un colega de luchas la recordó con profunda admiración y respeto. “Siempre con carisma y energía; un amor de persona”, aseguró.Salta06/10/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el proteccionista Lucas Iñigo se refirió al reciente fallecimiento de Nicole Sasso, la reconocida militante por los derechos animales en la ciudad de Salta.
“Fue una perdida terrible, la apreciaba mucho como persona, más allá de lo que significa como activista por los derechos de los animales. Una persona con mucha energía, mucha voluntad, que dio su vida en favor de los derechos de los animales”, aseguró Iñigo.
Recordó, en tanto, que Nicole nunca tuvo problema de poner el cuerpo a las luchas y que, de hecho, impulsó protestas como la ocurrida en la Sociedad Rural cuando irrumpió en el predio con un cartel contra el maltrato animal, con todo el riesgo que la acción significaba.
“Me acuerdo de los audios que mandaba, era muy cascarrabias cuando uno no hacía las cosas como tienen que ser”, recordó el militante, y completó: “Siempre con carisma y energía, un amor de persona”.
Finalmente, Iñigo advirtió que Sasso deja un legado de grandes batallas ganadas: la pirotecnia 0, la erradicación de la tracción a sangre, el plan de castraciones, el de adopciones, los programas de rescate, entre otras.
“La verdad que uno la recuerda con nostalgia, pero uno infla el pecho porque ha sido una persona destaca no solo en Salta, sino a nivel país. También es una lástima porque te reconocen cuando te alejas de este mundo físico, cuando sería muy lindo haber reconocido en vida todo lo que hizo. Es lo que nos toca”.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Estará disponible siempre por la mañana, los que asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones.
Asesoramiento en Salta: este martes, operativo por pensiones de discapacidad suspendidasSalta06/10/2025
La Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad de Salta realizará un operativo de asesoramiento para personas con las pensiones suspendidas.
“No nos podemos atornillar a un lugar”, afirmó Chalabe sobre la jubilación de Serrudo
El jefe de Gabinete defendió la decisión de oficializar el retiro del histórico dirigente sindical para dar paso a la renovación de la administración municipal. “Esto no tiene ningún carácter de persecución política” sostuvo.
Salta intensifica la vacunación antirrábica en la frontera con Bolivia
No se registraron casos de rabia canina en la provincia en lo que va del 2025. Destacan el trabajo conjunto con municipios fronterizos y la disponibilidad de vacunas.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Juventud Antoniana perdió ante Boca Unidos y definirá la Reválida en Salta
Juventud Antoniana perdió 2-0 en Corrientes ante Boca Unidos en el partido de ida por la Reválida del Federal A.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
“No nos podemos atornillar a un lugar”, afirmó Chalabe sobre la jubilación de Serrudo
El jefe de Gabinete defendió la decisión de oficializar el retiro del histórico dirigente sindical para dar paso a la renovación de la administración municipal. “Esto no tiene ningún carácter de persecución política” sostuvo.