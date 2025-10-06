Iñigo recordó a Nicole Sasso: “Puso su vida en favor de los derechos animales”

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el proteccionista Lucas Iñigo se refirió al reciente fallecimiento de Nicole Sasso, la reconocida militante por los derechos animales en la ciudad de Salta.

“Fue una perdida terrible, la apreciaba mucho como persona, más allá de lo que significa como activista por los derechos de los animales. Una persona con mucha energía, mucha voluntad, que dio su vida en favor de los derechos de los animales”, aseguró Iñigo.

Recordó, en tanto, que Nicole nunca tuvo problema de poner el cuerpo a las luchas y que, de hecho, impulsó protestas como la ocurrida en la Sociedad Rural cuando irrumpió en el predio con un cartel contra el maltrato animal, con todo el riesgo que la acción significaba.

“Me acuerdo de los audios que mandaba, era muy cascarrabias cuando uno no hacía las cosas como tienen que ser”, recordó el militante, y completó: “Siempre con carisma y energía, un amor de persona”.

Finalmente, Iñigo advirtió que Sasso deja un legado de grandes batallas ganadas: la pirotecnia 0, la erradicación de la tracción a sangre, el plan de castraciones, el de adopciones, los programas de rescate, entre otras.

“La verdad que uno la recuerda con nostalgia, pero uno infla el pecho porque ha sido una persona destaca no solo en Salta, sino a nivel país. También es una lástima porque te reconocen cuando te alejas de este mundo físico, cuando sería muy lindo haber reconocido en vida todo lo que hizo. Es lo que nos toca”.