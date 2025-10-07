El secretario general António Guterres condena las acciones de los hutíes y exige la liberación inmediata de los empleados y la devolución de bienes confiscados.
A dos años del ataque de Hamas, Israel y el mundo rinden homenaje a las víctimas
Se calcula que 48 rehenes siguen en Gaza, de ellos una veintena estaría con vida. Tres son argentinos. En Buenos Aires habrá un abrazo simbólico en el Parque Centenario.El Mundo07/10/2025
A dos años del brutal ataque de Hamas del 7 de octubre que se cumplen este martes, familiares y amigos de los rehenes organizaron actos y homenajes a las víctimas en Israel y en otros países, incluida la Argentina.
Los actos comenzaron en los últimos días. En la Ciudad de Buenos Aires, este martes a las 18:00, habrá “un abrazo simbólico a los cautivos” en el Parque Centenario.
“Será un gesto colectivo, simple pero inmenso, vamos a unirnos bajo el lazo amarillo, símbolo de esperanza y fuerza, para gritar con el corazón en alto: ¡Que vuelvan todos los secuestrados ya!”, afirmó un comunicado difundido por los organizadores.
Se calcula que 48 rehenes siguen en Gaza, de ellos una veintena estaría con vida. Tres son argentinos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. Además, el cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado el 7 de octubre, sigue en el enclave palestino.
“Seremos presencia, voz y abrazo de quienes aún esperan regresar. Nos une el dolor, pero más fuerte aún nos une la convicción de que la vida y la libertad valen más que cualquier silencio o indiferencia”, dijeron los organizadores.
Además, invitaron “a toda la ciudadanía a acercarse, participar y multiplicar este pedido urgente por la liberación. Porque cada persona cuenta. Porque cada abrazo es un grito colectivo que no puede ser callado”.
Los actos conmemorativos a las víctimas del 7 de octubre en Israel
El 7 de octubre de 2023 cientos de milicianos de Hamas y de otras facciones armadas palestinas atacaron el sur de Israel. Ese día, irrumpieron en el festival de música Nova, en ciudades y en aldeas comunitarias (kibbutz).
Según cifras oficiales, más de 1200 civiles fueron asesinados y unas 250 personas secuestradas y enviadas a Gaza.
El brutal ataque desencadenó la guerra, que lleva ya dos años y causó decenas de miles de víctimas en la Franja de Gaza. Este segundo aniversario coincide con una mesa de negociaciones por un alto el fuego que se lleva a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, sobre el Mar Rojo.
Los homenajes a las víctimas del 7 de octubre comenzaron en los últimos días. Hubo homenajes en distintas comunidades a lo largo de la frontera con Gaza.
Miembros del Kibutz Nir Oz, uno de los más castigados en el ataque de Hamas, visitaron el lunes sus antiguas casas, en su mayoría destruidas, para honrar a las víctimas. Allí vivía la familia argentina Silberman Bibas: Shiri y sus hijos pequeños Ariel y Kfir se convirtieron en el mayor símbolo de lucha por el regreso de los rehenes. Los tres fueron asesinados en Gaza, según denunció Israel.
Los vecinos, que hoy viven en la comunidad de Kiryat Gat, se reunieron en el cementerio local. Además, colocaron 1200 banderas israelíes en recuerdo de las víctimas.
“Decidimos volver a Nir Oz, no porque sea fácil, sino porque negarnos a rendirnos es nuestra forma de resistir”, dijo Nir Metzger. Su padre fue asesinado en cautiverio y su madre fue liberada durante los esporádicos ceses del fuego de los últimos dos años.
Se calcula que un cuarto de los 400 miembros de la comunidad de Nir Oz fueron asesinados o secuestrados durante el ataque.
Las fuerzas de seguridad israelíes se despliegan en la frontera con Gaza
En tanto, Israel desplegó a la Policía y a Fuerzas de Defensa en la frontera con Gaza ante la expectativa de que acuda un gran número de visitantes en el segundo aniversario del ataque de Hamas, informó la Agencia Judía de Noticias (AJN).
La fecha coincide además con el Sucot, una festividad judía, llamada también Fiesta de las Cabañas, que se celebra a lo largo de siete días en Israel y ocho en la diáspora judía.
Un comunicado oficial informó que las tropas serán desplegadas en el Kibutz Be’eri, la ciudad de Sderot, la Ruta 232 y el sitio de la masacre del festival Nova cerca de Reim, entre otros puntos.
También hubo homenajes en Estados Unidos
En Estados Unidos, la International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ) realizó la segunda edición de su campaña global “Flags of Fellowship” -“Banderas de Amistad”-, considerado el evento de conmemoración más grande realizado en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, dijo la AJN.
En el homenaje, celebrado desde el 2 de este mes y que se extenderá hasta el miércoles, participaron más de 1300 iglesias, universidades y sinagogas de todo el país.
Hasta este lunes, se plantaron más de 1,5 millones de banderas de Israel en sus jardines y campus. Cada institución instaló 1200 banderas, en memoria de las 1200 víctimas asesinadas durante la masacre del 7 de octubre de 2023.
“Cada una de estas 1,5 millones de banderas transmite una verdad sagrada: Israel no está solo. Desde iglesias hasta universidades, personas de fe están hombro a hombro con Israel. Cada bandera honra vidas robadas, pero también proclama que el amor y la fe son más fuertes que el odio”, dijo Yael Eckstein, presidenta y directora ejecutiva de la IFCJ.
Otros actos se celebraron en Europa en los últimos días. Miles de personas se concentraron el domingo en la plaza de Trafalgar, en Londres, para honrar a las víctimas del 7 de octubre.
Los participantes en el acto, organizado por la Junta de Diputados de Judíos Británicos, encendieron velas y escucharon discursos de líderes religiosos y parientes de rehenes capturados por Hamas.
Phil Rosenberg, presidente de la Junta, afirmó: “Nuestra comunidad se mantiene firme, decidida a defender el derecho de Israel a existir en seguridad y paz, y a combatir el antisemitismo dondequiera que aparezca”.
La Fiscalía abrió 80 casos por supuestas muertes de soldados ucranianos tras rendirse o ser capturados por Rusia, mientras nueve soldados rusos fueron acusados formalmente.
Maduro refuerza la seguridad de la embajada de Estados Unidos tras alerta por explosivosEl Mundo07/10/2025
Jorge Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano protege la sede diplomática y denunció una operación de “falsa bandera” de la oposición local.
Tres personas en estado crítico tras la caída de un helicóptero médico en CaliforniaEl Mundo07/10/2025
La aeronave se estrelló sobre la autopista 50 de Sacramento poco después de las 19.00. El piloto, una enfermera y un paramédico resultaron gravemente heridos.
John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis fueron reconocidos por descubrir el efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en circuitos eléctricos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza debería completarse esta semana y urgió a todas las partes involucradas a actuar con rapidez.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.