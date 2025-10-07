Maduro refuerza la seguridad de la embajada de Estados Unidos tras alerta por explosivos

Venezuela advirtió este lunes a Estados Unidos sobre un supuesto plan de “extremistas” para colocar “explosivos” en su embajada en Caracas, en un contexto de creciente tensión entre ambos países por el despliegue militar de Washington en el Caribe.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos están rotas desde 2019 luego de que Washington no reconociese la primera reelección de Nicolás Maduro el año anterior. Desde entonces la embajada está ocupada por algunos empleados.

“Por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de Estados Unidos de una grave amenaza”, dijo el jefe de la delegación de Venezuela para el diálogo con Estados Unidos, Jorge Rodríguez.

“Mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intentan colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos. (...) Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”, añadió Rodríguez, quien también es presidente del Parlamento.

La advertencia fue transmitida a una embajada europea

El gobierno de Venezuela suele denunciar planes conspirativos de los que culpa a la oposición para intentar derrocarlo y crear escenarios de violencia en el país.

La advertencia también fue transmitida a una embajada europea -que Rodríguez no especificó- para que también comunique de estos planes a Washington.

Durante semanas circula en redes sociales el rumor de que la líder opositora María Corina Machado, en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se refugia en la embajada de Estados Unidos.

Su paradero no fue confirmado por ninguna autoridad venezolana ni estadounidense.

La oposición liderada por Machado reivindica la victoria en las elecciones presidenciales de 2024. La segunda reelección de Maduro tampoco fue reconocida por Washington.

Fuerte despliegue militar en el Caribe

Estados Unidos desplegó a finales de agosto ocho buques y un submarino nuclear en aguas internacionales del sur del Caribe, frente a las costas de Venezuela, con el argumento de combatir el “narcotráfico”.

El viernes, Estados Unidos anunció el quinto ataque contra una embarcación presuntamente utilizada por narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, con saldo de cuatro muertos.

Al menos 21 personas murieron en estos ataques, de acuerdo a Estados Unidos. Según Trump, los ataques han sido tan exitosos que “no hay más botes” en esa área del Caribe.

Caracas denuncia un “asedio” y una “amenaza” con el objetivo de un “cambio de régimen”. Maduro ordenó el despliegue de miles de soldados en las fronteras y llamó a civiles a alistarse. También ha ordenado ejercicios y maniobras en estados costeros.

Con información de AFP