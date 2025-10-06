Sáenz reclamó en Casa Rosada por las obras: “Exigimos que se cumpla el convenio firmado en junio”

El Ministro de Gobierno salteño apuntó contra los legisladores nacionales libertarios y consideró necesario tener “legisladores que acompañen el proyecto de los salteños”.
El gobernador Gustavo Sáenz se hizo presente en Casa Rosada para protestar por el incumplimiento del gobierno nacional respecto al envío de fondos para obras. En diálogo con Aries, afirmó que “nos hicimos escuchar” y apuntó contra la agenda política y mediática centrada en la Capital Federal.
“Todos los días prendemos la televisión y vemos el problema de Espert, si va Santilli, si el presidente come milanesa con Macri, y no son los problemas que tenemos los argentinos, los problemas son graves y son muchos, y se necesita gestión y hay que resolverlo, sino vivimos consumiendo todo lo que nos muestran de Buenos Aires y desconocen la realidad del Norte”, expresó.
Durante su visita, Sáenz mantuvo una reunión con Santiago Caputo, uno de los pocos funcionarios del Gobierno nacional con los que no se había entrevistado previamente. En ese encuentro volvió a insistir con el reclamo por las obras públicas paralizadas, especialmente las rutas.
“Estoy exigiendo que se cumpla con un convenio firmado en junio del año pasado, que ha sido ratificado, y que se cumpla con esas obras. Las rutas de Salta son la ruta de la muerte, son un desastre. La gente nos reclama a los gobernadores, a los intendentes, porque nadie asume que esto le corresponde al gobierno nacional”, expresó.
Sáenz pidió “terminar con la hipocresía y el cinismo en las políticas” y reclamó compromiso a los legisladores.
"Necesitamos legisladores que defiendan a su provincia. Si quieren que Salta tenga lo que necesita, necesitamos legisladores que a la hora de levantar la mano se la corten si van en contra de las necesidades”, insistió.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
