Urtubey: "Hay que apuntar a un Estado eficiente que garantice condiciones de desarrollo"

En el marco del evento “Salta Debate”, organizado por el Instituto de Educación Superior “Gral. Manuel Belgrano”, el candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, compartió su visión sobre el papel del Estado que apuntó contra el modelo de desregulación propuesto por el gobierno nacional.

“El debate central en la Argentina de hoy es qué rol debe tener el Estado. No se trata solo de una cuestión económica, sino de decidir en qué modelo de sociedad queremos vivir”, sostuvo y recordó que la tarea de planificación estratégica y la provisión de servicios básicos son parte del mandato constitucional.

En contraposición al modelo impulsado por el gobierno libertario que —según Urtubey— “planteó que el Estado debe limitarse a la desregulación económica, las relaciones exteriores y la defensa nacional”, el candidato defendió la idea de un Estado que “empieza por la planificación, continúa en términos de garantizar la prestación mínima de servicios a aquellas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad y genera condiciones de desarrollo para potenciar a través del crecimiento económico el progreso social de la población”.

Finalmente, Urtubey señaló que discutir un Estado grande o un Estado chico “es verdaderamente una antigüedad”, y resaltó que “tenemos que apuntar a un Estado eficiente, que garantice la provisión de servicios. El rol del Estado es garantizar condiciones de desarrollo”.