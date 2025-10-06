En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.
Urtubey: "Hay que apuntar a un Estado eficiente que garantice condiciones de desarrollo"
En el marco del evento “Salta Debate”, organizado por el Instituto de Educación Superior “Gral. Manuel Belgrano”, el candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, compartió su visión sobre el papel del Estado que apuntó contra el modelo de desregulación propuesto por el gobierno nacional.
“El debate central en la Argentina de hoy es qué rol debe tener el Estado. No se trata solo de una cuestión económica, sino de decidir en qué modelo de sociedad queremos vivir”, sostuvo y recordó que la tarea de planificación estratégica y la provisión de servicios básicos son parte del mandato constitucional.
En contraposición al modelo impulsado por el gobierno libertario que —según Urtubey— “planteó que el Estado debe limitarse a la desregulación económica, las relaciones exteriores y la defensa nacional”, el candidato defendió la idea de un Estado que “empieza por la planificación, continúa en términos de garantizar la prestación mínima de servicios a aquellas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad y genera condiciones de desarrollo para potenciar a través del crecimiento económico el progreso social de la población”.
Finalmente, Urtubey señaló que discutir un Estado grande o un Estado chico “es verdaderamente una antigüedad”, y resaltó que “tenemos que apuntar a un Estado eficiente, que garantice la provisión de servicios. El rol del Estado es garantizar condiciones de desarrollo”.
El Ministro de Gobierno salteño apuntó contra los legisladores nacionales libertarios y consideró necesario tener “legisladores que acompañen el proyecto de los salteños”.
Sáenz reclamó en Casa Rosada por las obras: “Exigimos que se cumpla el convenio firmado en junio”Política06/10/2025
El Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se presentó en Casa Rosada para reclamar por el incumplimiento del gobierno nacional respecto al envío de fondos para las obras. Se reunió con Santiago Caputo y solicitó compromiso a los legisladores.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
“Voy a cumplir mi palabra”: Sáenz anunció que iniciará una protesta en Casa RosadaPolítica06/10/2025
En sus redes sociales, el gobernador de la Provincia publicó un video recordando su promesa de acampar en frente a la Casa de Gobierno si Nación no cumplía con el envío de fondos para las obras de ruta 9/34.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Aumentan los casos de leishmaniasis canina en el norte de Salta: ya superan los del año pasado
El jefe del Programa de Zoonosis de la provincia, Nicolás Ruiz, confirmó que la enfermedad parasitaria avanza especialmente en el departamento San Martín.
“No nos podemos atornillar a un lugar”, afirmó Chalabe sobre la jubilación de Serrudo
El jefe de Gabinete defendió la decisión de oficializar el retiro del histórico dirigente sindical para dar paso a la renovación de la administración municipal. “Esto no tiene ningún carácter de persecución política” sostuvo.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.