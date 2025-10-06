Aumentan los casos de leishmaniasis canina en el norte de Salta: ya superan los del año pasado

Salta intensifica la vacunación antirrábica en la frontera con Bolivia
No se registraron casos de rabia canina en la provincia en lo que va del 2025. Destacan el trabajo conjunto con municipios fronterizos y la disponibilidad de vacunas.
El jefe del Programa de Zoonosis de la provincia, Nicolás Ruiz, confirmó que la enfermedad parasitaria avanza especialmente en el departamento San Martín.Salta06/10/2025Ivana Chañi
La leishmaniasis visceral canina volvió a encender las alarmas en el norte de la provincia. Según informó el jefe del Programa de Zoonosis de Salta, Nicolás Ruiz, ya se registraron 95 casos en lo que va de 2025, superando los 88 detectados durante todo el año pasado.
Por Aries, Ruiz explicó que se trata de una enfermedad parasitaria transmitida por un insecto —el flebótomo— que afecta a los perros y también puede llegar a los humanos. “La presencia de este vector es lo que determina las zonas donde aparece la enfermedad. Por eso no está distribuida en toda la provincia, sino concentrada en los departamentos San Martín, Rivadavia y recientemente General Güemes”, precisó.
El funcionario indicó que el 90% de los casos se concentran en San Martín, especialmente en los municipios de Tartagal, Mosconi y Salvador Mazza, zonas donde se trabaja activamente en diagnóstico y control poblacional de animales, con apoyo de veterinarios privados y municipios locales.
Ruiz remarcó que las condiciones ecológicas de la zona fronteriza con Bolivia facilitan la expansión del vector. “El límite con Bolivia es prácticamente un río, y las condiciones ambientales de ambos lados son muy similares”, advirtió.
Desde el Ministerio de Salud provincial se mantiene el monitoreo constante en las áreas afectadas, con especial atención en Salvador Mazza, donde se desarrolla una campaña de castración y control sanitario.
El jefe del programa destacó que en la ciudad de Salta no hay casos autóctonos, aunque pueden detectarse perros enfermos provenientes del norte provincial.
No se registraron casos de rabia canina en la provincia en lo que va del 2025. Destacan el trabajo conjunto con municipios fronterizos y la disponibilidad de vacunas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por vientos intensos en distintas localidades de Salta este 6 de octubre, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Equipos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Salta trabajaron conjuntamente para sofocar incendios en Mi Refugio, Villa Palacios y San Luis.
Vecinos denunciaron en Aries que en el puente de Santa Lucía, sobre calle Solís Pizarro, se robaron la base de un baño químico. Reclaman mayor control y seguridad.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.