Hay un retroceso en los niveles de confianza hacia el presidente y una creciente percepción de “doble vara” en su "discurso anticasta". Cómo impacta en la percepción que tiene la población sobre el gobierno.
José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de Diputados
El presidente Javier Milei definiría que Benegas Lynch sea el reemplazante de José Luis Espert al frente de la importante Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.Política06/10/2025
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura no desactivó la embestida en su contra en Diputados, donde el miércoles se realizará una sesión para tratar, entre otros temas, la continuidad del economista al frente la comisión de Presupuesto. Este domingo, Javier Milei postuló Bertie Benegas Lynch.
Pero el ataque de la oposición contra Espert no se agota en ese cargo: conocida su decisión de no competir, desde algunos bloques anticiparon que exigirán su inmediata renuncia como diputado nacional. De ocurrir, dejaría al economista sin fueros esta semana para explicar su relación con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
El Gobierno tiene un motivo para defender la banca de Espert hasta el 10 diciembre: lo reemplazaría Hugo Bontempo, histórico dirigente de la Ucede bonaerense, que en 2021 le prestó el sello al economista y suele usar las redes sociales para agredir a Milei. De asumir en la cámara baja, debería tomar postura ante los nuevos vetos presidenciales.
El primero en pedir la expulsión de Espert fue el diputado Facundo Manes (Democracia Para Siempre), a través de un proyecto de resolución que solicita aplicar el artículo 66 de la Constitución para echar al economista. "La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra", sostuvo el neurólogo.
Para echar a un diputado se requieren dos tercios del recinto, una mayoría posible por la oposición aun si LLA y el PRO se unieran en defensa de Espert. Si el debate se abriera, no será fácil para el oficialismo salvar al economista porque tampoco los amarillos están decididos a salvarle el pellejo. El procedimiento de remoción es tortuoso: debería conformarse una comisión de cinco miembros para evaluar la conducta del acusado. El último antecedente es de 2020, cuando en plenas sesiones virtuales, Juan Ameri (UP) dejó la cámara prendida y mostró cómo le daba un beso al seno de su novia.
Con información de Letra P
Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el presidente por el delito de abuso de autoridad; en una entrevista, Milei se atribuyó el haber metido presa a la ex presidenta.
Violencia de género: Casación confirmó el procesamiento de Alberto, pero apartó al juez de la causaPolítica06/10/2025
El tribunal ratificó la acusación contra el ex presidente por la violencia sobre su ex pareja, pero entendió que Ercolini no podía seguir al frente del expediente.
Un cambio en la impresión de boletas supondría una “violación manifiesta al calendario electoral” y un grave riesgo de no completar los plazos para el despliegue de boletas y de urnas.
En una entrevista en TN, le dijo al ahora cuestionado expresidente de la Comisión de Hacienda del Congreso que solo velaba por “los intereses de su Gobierno”.
El presidente protagoniza un video de 48 segundos en el que llama a “no aflojar” y continuar con las reformas. El mensaje se dirige a todo el país y refuerza su lema electoral.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.