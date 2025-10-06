José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto de Diputados

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura no desactivó la embestida en su contra en Diputados, donde el miércoles se realizará una sesión para tratar, entre otros temas, la continuidad del economista al frente la comisión de Presupuesto. Este domingo, Javier Milei postuló Bertie Benegas Lynch.



Pero el ataque de la oposición contra Espert no se agota en ese cargo: conocida su decisión de no competir, desde algunos bloques anticiparon que exigirán su inmediata renuncia como diputado nacional. De ocurrir, dejaría al economista sin fueros esta semana para explicar su relación con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.



El Gobierno tiene un motivo para defender la banca de Espert hasta el 10 diciembre: lo reemplazaría Hugo Bontempo, histórico dirigente de la Ucede bonaerense, que en 2021 le prestó el sello al economista y suele usar las redes sociales para agredir a Milei. De asumir en la cámara baja, debería tomar postura ante los nuevos vetos presidenciales.

El primero en pedir la expulsión de Espert fue el diputado Facundo Manes (Democracia Para Siempre), a través de un proyecto de resolución que solicita aplicar el artículo 66 de la Constitución para echar al economista. "La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra", sostuvo el neurólogo.

Para echar a un diputado se requieren dos tercios del recinto, una mayoría posible por la oposición aun si LLA y el PRO se unieran en defensa de Espert. Si el debate se abriera, no será fácil para el oficialismo salvar al economista porque tampoco los amarillos están decididos a salvarle el pellejo. El procedimiento de remoción es tortuoso: debería conformarse una comisión de cinco miembros para evaluar la conducta del acusado. El último antecedente es de 2020, cuando en plenas sesiones virtuales, Juan Ameri (UP) dejó la cámara prendida y mostró cómo le daba un beso al seno de su novia.

Con información de Letra P