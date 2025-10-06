En marzo, Sáenz había cruzado a Espert por la coparticipación

Hacia principios de marzo, el gobernador Gustavo Sáenz tuvo una entrevista en TN en la que estaba presente el diputado libertario José Luis Espert y, hablando acerca de la necesidad de actualizar el sistema de coparticipación, el diputado nacional le recriminó a Sáenz que Salta recibía más de lo que da y que debía producir más para transferirle a la Nación.

La contestación del mandatario salteño fue inmediata: le dijo al ahora cuestionado expresidente de la Comisión de Hacienda del Congreso que solo velaba por “los intereses de su Gobierno”.

En la entrevista, se habló de la convocatoria de Milei a los gobernadores, que a Sáenz le parecía conducente. El diario La Nación publicó una nota al respecto al día siguiente y citó a Saénz respecto de la convocatoria al diálogo: “Es el mejor camino que se ha elegido”, evaluó. “Lo que tenemos que buscar es la Argentina del encuentro y el federalismo. Pero las autopistas terminan en Córdoba... desde Santiago del Estero hasta Salta y Jujuy son las rutas de la muerte. Tenemos que pagar hasta tres veces más la luz y el gas... Comparemos la factura de la luz del más pobre de Salta y el que vive en Puerto Madero. No es justo”

Ahí saltó Espert, diciendo que “A provincias como Salta le recontra conviene que la coparticipación termine tal y como está concebida, que hoy por hoy le quita a las provincias ricas y les da a las chicas. Le convendría una economía bien abierta para que Salta pueda inundar al mundo con los productos que tiene”. Una concepción bien centralista.

Sáenz replicó que el norte argentino no cuenta con las mismas posibilidades y pidió estabilidad institucional, ya que “esto es lo que permitiría a provincias como Salta captar inversiones extranjeras que potencien el desarrollo interno”.

La Nación replicó un tramo áspero del debate: “La tensión comenzó a escalar cuando Espert dijo, con tono provocador, que de ahora en más Salta produciría más y por ende le daría más a Nación. “Le va a dar plata al gobierno nacional para que no suba Ganancias”, chicaneó el diputado. Pero el gobernador no lo dejó pasar y disparó: “¿Usted es diputado nacional por...?” y le contestó a Espert: “No veo que defienda al norte argentino, sino al gobierno nacional. No soy delegado nacional de nadie como usted. Usted defiende solo los intereses de su gobierno”.