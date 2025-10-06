Hay un retroceso en los niveles de confianza hacia el presidente y una creciente percepción de “doble vara” en su "discurso anticasta". Cómo impacta en la percepción que tiene la población sobre el gobierno.
Milei lanzó un nuevo spot de campaña y llamó a “no tirar el esfuerzo a la basura”
El presidente protagoniza un video de 48 segundos en el que llama a “no aflojar” y continuar con las reformas. El mensaje se dirige a todo el país y refuerza su lema electoral.Política06/10/2025
El presidente Javier Milei lanzó hoy en redes sociales un nuevo spot en video para la campaña de La Libertad Avanza, dirigido de manera genérica a todas las provincias del país, y que concluye con el mismo lema que venía utilizando hasta ahora: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.
A lo largo de 48 segundos, el video alterna imágenes en primer plano del Presidente, con otras donde puede vérselo saludando desde el balcón de la Casa de Gobierno a una multitud en Plaza de Mayo, o mezclado entre seguidores que pugnan por darle la mano o llevarse una foto.
“En el año 2023 los argentinos nos enfrentamos a un punto de inflexión y decidimos tomar el camino que cambie para siempre la historia de nuestro país”, comienza expresando el jefe del Estado en el spot publicitario publicado en su cuenta de la red social X.
Tenemos que seguir avanzando, haciendo las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado.— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 6, 2025
No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. pic.twitter.com/wdRsAhYuxm
Milei recalca que “desde que asumimos estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Por eso tenemos que seguir avanzando, haciendo las reformas que faltan”.
Destaca además, en una toma en la que está rodeado por escolares, que “todos los demás caminos se intentaron y fracasaron”, y sostiene que “si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura”.
El mandatario mirando de frente a la cámara enfatiza: “No aflojemos. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. La libertad avanza o Argentina retrocede”.
El video finaliza con una voz en off que señala: “En tu provincia vota por Milei votando por sus candidatos. Vota por la libertad. Avanza”, mientras la pantalla es ocupada por una imagen en fondo violeta del partido oficialista.
Con información de Noticias Argentinas
Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el presidente por el delito de abuso de autoridad; en una entrevista, Milei se atribuyó el haber metido presa a la ex presidenta.
Violencia de género: Casación confirmó el procesamiento de Alberto, pero apartó al juez de la causaPolítica06/10/2025
El tribunal ratificó la acusación contra el ex presidente por la violencia sobre su ex pareja, pero entendió que Ercolini no podía seguir al frente del expediente.
Un cambio en la impresión de boletas supondría una “violación manifiesta al calendario electoral” y un grave riesgo de no completar los plazos para el despliegue de boletas y de urnas.
En una entrevista en TN, le dijo al ahora cuestionado expresidente de la Comisión de Hacienda del Congreso que solo velaba por “los intereses de su Gobierno”.
El presidente Javier Milei definiría que Benegas Lynch sea el reemplazante de José Luis Espert al frente de la importante Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.