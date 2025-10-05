El 17% de los adultos mayores en Argentina sigue trabajando a pesar de estar jubilado, según el INDEC. Especialistas advierten sobre la crisis del sistema previsional y el impacto de la vejez laboral.
Streaming paleontológico: buscarán especie inédita de dinosaurio en Río Negro
Después del éxito de la expedición submarina, llega una nueva transmisión de ciencia, esta vez, desde un yacimiento en Río Negro.Argentina05/10/2025
Paleontólogos del CONICET transmitirán en vivo y en tiempo real una expedición desde la provincia de Río Negro. El equipo de expertos ya se encuentra en el lugar en busca de los restos de una nueva especie de dinosaurio.
Este nuevo streaming científico será liderado por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET), junto con la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.
Streaming paleontológico: ¿qué van a buscar los científicos?
El equipo regresará a un yacimiento ubicado a 30 kilómetros de General Roca, en un sitio que ya brindó al menos 10 especies nuevas de animales aún no descritas, incluyendo anfibios, reptiles, pequeños mamíferos y un impresionante dinosaurio carnívoro.
La expedición fue bautizada como “Expedición Cretácica I – 2025”, y tiene una meta concreta: excavar el sitio donde, en 2024, los científicos encontraron la garra del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino que vivió hace 70 millones de años, poco antes de la extinción masiva que acabó con los grandes reptiles.
Este hallazgo fue solo el inicio: ahora, el equipo paleontológico vuelve para intentar encontrar el resto del esqueleto y avanzar en la descripción de lo que podría ser una nueva especie para la ciencia.
Cómo será el nuevo streaming paleontológico del CONICET
Durante cinco días clave, del 6 al 10 de octubre, el público podrá ver en vivo cómo trabajan los paleontólogos: desde la excavación de fósiles hasta la rutina diaria en un campamento científico en plena Patagonia. Además de las transmisiones, se compartirá contenido en redes sociales y se ofrecerán talleres virtuales de divulgación.
Este innovador formato ya tiene un antecedente reciente que fue furor: el streaming del CONICET desde una expedición submarina, que captó miles de vistas y generó un fuerte impacto en redes por mostrar, por primera vez, ciencia argentina en acción en tiempo real.
¿Por qué este sitio es tan importante?
El yacimiento donde se realiza la excavación tiene una antigüedad estimada de 70 millones de años, y representa una de las ventanas más completas en Sudamérica para entender el mundo de los dinosaurios antes de su extinción.
Además de dinosaurios carnívoros, en campañas anteriores se encontraron nidadas fósiles, mamíferos prehistóricos, serpientes, lagartos y una gran variedad de fauna que vivió en el Cretácico tardío. Esto convierte al sitio en una joya paleontológica única en el continente.
¿Dónde ver el streaming de paleontología del CONICET?
El streaming podrá seguirse a través de las cuentas del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.
Canal de Youtube @paleocueva_lacev
Instagram @paleocueva.lacev.
La expedición será liderada por Federico Agnolín (jefe científico) y contará con la participación de reconocidos paleontólogos y divulgadores como Matías Motta, Sebastián Rozadilla y Mauro Aranciaga, todos exploradores de National Geographic. Además, se suman investigadores del LACEV como Nicolás Chimento, Julia D’Angelo, Gonzalo Muñoz, Ana Moreno Rodríguez, Jordi García Marsà, entre otros.
Con información de TN
