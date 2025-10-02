C.J.Y., de 27 años, fue encontrado cerca de la Playa Municipal; se espera la autopsia para determinar la causa.
Secuestraron 2300 prendas falsificadas en Balvanera por casi $69 millones
La Policía de la Ciudad imputó a 14 personas, en su mayoría extranjeras, tras inspecciones en 14 locales comerciales donde se detectaron artículos de marcas apócrifas.Provincias02/10/2025
La Policía de la Ciudad secuestró 2.300 prendas de vestir truchas, valuadas en casi 69 millones de pesos, e imputó a 14 personas, en su mayoría de nacionalidad extranjera, por falsificación de marcas, tras inspecciones integrales en 14 locales comerciales del barrio de Balvanera.
El procedimiento fue llevado adelante por la División Investigaciones Especiales en cumplimiento de una orden judicial a cargo de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°35, especializada en Investigaciones Complejas, en seis locales ubicados en Bartolomé Mitre al 2700 y en ocho en la avenida Rivadavia entre el 2500 y 2600.
Como resultado, fueron identificados 14 responsables: un ciudadanos boliviano, de 42 años, tres peruanos, de 32, 44 y 59 años, seis senegaleses, de entre 27 y 42, una haitiana, de 35, y dos argentinos de 26 y 47, quienes fueron imputados por infracción al artículo 289 inciso 1° del Código Penal.
En este marco, durante las inspecciones se incautaron 2.300 artículos falsificados, entre prendas de vestir, calzado y bolsos con marcas de renombre, valuados en 68.910.000 de pesos.
Además, los organismos de control del Gobierno de la Ciudad y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales labraron las actas administrativas correspondientes en los locales allanados.
Con información de Noticias Argentinas
