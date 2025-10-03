Nueve jóvenes fueron rescatados tras la caída de un ascensor en Palermo

Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años tuvieron que ser rescatados por los Bomberos luego de que el ascensor en el que iban cayera desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo, en la zona de Las Cañitas.

Según fuentes oficiales, el incidente ocurrió durante la madrugada cuando el ascensor se desplomó por causas que aún se desconocen. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar encontraron a nueve jóvenes atrapados: seis mujeres y tres varones. El personal del SAME asistió a las víctimas, quienes presentaban politraumatismos.

Las autoridades confirmaron que, entre los heridos, una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención médica especializada. Los pacientes fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia para su evaluación y tratamiento.

Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para llevar a cabo las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los ocupantes del ascensor.

La comisaría 14B quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Federico Brondini, quien dispuso una consigna policial en el lugar.

