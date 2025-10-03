La mujer de 26 años utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y luego las drogaba, según detallaron los investigadores de la DIC7.
Nueve jóvenes fueron rescatados tras la caída de un ascensor en Palermo
Se desplomó desde el séptimo piso de un edificio en Arévalo al 2700; los heridos fueron trasladados a hospitales porteños con politraumatismos.Provincias03/10/2025
Nueve jóvenes de entre 18 y 22 años tuvieron que ser rescatados por los Bomberos luego de que el ascensor en el que iban cayera desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Arévalo al 2700, en el barrio porteño de Palermo, en la zona de Las Cañitas.
Según fuentes oficiales, el incidente ocurrió durante la madrugada cuando el ascensor se desplomó por causas que aún se desconocen. Los servicios de emergencia que llegaron al lugar encontraron a nueve jóvenes atrapados: seis mujeres y tres varones. El personal del SAME asistió a las víctimas, quienes presentaban politraumatismos.
Las autoridades confirmaron que, entre los heridos, una joven sufrió una fractura de fémur, lo que requirió atención médica especializada. Los pacientes fueron trasladados a los hospitales Pirovano, Fernández y Rivadavia para su evaluación y tratamiento.
Varias dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar para llevar a cabo las tareas de rescate, estabilización y evacuación de los ocupantes del ascensor.
La comisaría 14B quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. En la causa interviene la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Federico Brondini, quien dispuso una consigna policial en el lugar.
Con información de Ámbito
Triple crimen: el abogado de dos detenidos aseguró que Lara robó "400 kg de cocaína"Provincias03/10/2025
Guillermo Endi, defensor de dos de los detenidos, sugirió que el crimen podría estar vinculado a un robo de drogas, y fue rápidamente desmentida por los abogados de otros involucrados.
La Policía de la Ciudad imputó a 14 personas, en su mayoría extranjeras, tras inspecciones en 14 locales comerciales donde se detectaron artículos de marcas apócrifas.
C.J.Y., de 27 años, fue encontrado cerca de la Playa Municipal; se espera la autopsia para determinar la causa.
El macabro hallazgo ocurrió en un camino rural entre Santo Tomé y Colonia San José. Los peritos trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de muerte.
Bahía Blanca: hallaron muerto a un jefe de Inteligencia de Prefectura en su departamentoProvincias01/10/2025
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.