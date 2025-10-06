Proponen declarar la emergencia en servicios públicos en Salta

La Cámara de Diputados de Salta incluirá en el orden del día de la sesión de este martes un proyecto que propone declarar la emergencia en servicios públicos y suspender los cortes de agua y energía eléctrica por tres meses.

La Cámara de Diputados de Salta podría debatir este martes un proyecto de declaración que solicita al Poder Ejecutivo Provincial disponer la emergencia en materia de servicios públicos y suspender, por un plazo de tres meses, los cortes de agua y energía eléctrica a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social.

La iniciativa pertenece al diputado Germán Rallé, del bloque “Gustavo Sáenz Conducción”, y apunta a garantizar la continuidad de los servicios esenciales para los sectores más afectados por la crisis económica.

El expediente Nº 91-53.060/25 no cuenta con dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto.

