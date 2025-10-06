El presidente protagoniza un video de 48 segundos en el que llama a “no aflojar” y continuar con las reformas. El mensaje se dirige a todo el país y refuerza su lema electoral.
Proponen declarar la emergencia en servicios públicos en Salta
La Cámara de Diputados de Salta incluirá en el orden del día de la sesión de este martes un proyecto que propone declarar la emergencia en servicios públicos y suspender los cortes de agua y energía eléctrica por tres meses.Política06/10/2025Ivana Chañi
La Cámara de Diputados de Salta podría debatir este martes un proyecto de declaración que solicita al Poder Ejecutivo Provincial disponer la emergencia en materia de servicios públicos y suspender, por un plazo de tres meses, los cortes de agua y energía eléctrica a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad social.
La iniciativa pertenece al diputado Germán Rallé, del bloque “Gustavo Sáenz Conducción”, y apunta a garantizar la continuidad de los servicios esenciales para los sectores más afectados por la crisis económica.
El expediente Nº 91-53.060/25 no cuenta con dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto.
“Sucesión de acciones desestabilizantes”: Martín Menem alertó sobre ataques al Gobierno de MileiPolítica06/10/2025
Entre los cuestionamientos, mencionó la derogación de DNU, interpelaciones a ministros y la presión sobre funcionarios para asistir a comisiones investigadoras.
El Gobierno reconoció que Espert generó dudas por su vínculo con un empresario narcoPolítica06/10/2025
Guillermo Francos aseguró que la renuncia del legislador fue voluntaria y que el presidente Milei lo respaldó pese al revuelo político.
Tras sus declaraciones sobre CFK, Milei enfrenta denuncias penales por abuso de autoridadPolítica06/10/2025
El Presidente admitió públicamente haber tomado la decisión de encarcelar a la exmandataria, lo que generó acciones legales que tramitarán en Comodoro Py.
“Me toca asumir la responsabilidad”: Santilli encabeza la lista de La Libertad AvanzaPolítica06/10/2025
Tras la declinación de José Luis Espert, el diputado del PRO se convirtió en primer candidato por Buenos Aires y llamó a la unidad para las elecciones del 26 de octubre.
Se confirmó el primer acto de campaña de Javier Milei y Diego Santilli tras la renuncia de EspertPolítica06/10/2025
Diego Santilli tendrá este martes en Mar del Plata su primer acto de campaña bonaerense junto a Javier Milei tras la renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.