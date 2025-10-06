Salta bajo alerta por ráfagas de hasta 90 km/h este 6 de octubre

Salta intensifica la vacunación antirrábica en la frontera con Bolivia
No se registraron casos de rabia canina en la provincia en lo que va del 2025. Destacan el trabajo conjunto con municipios fronterizos y la disponibilidad de vacunas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por vientos intensos en distintas localidades de Salta este 6 de octubre, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.Salta06/10/2025Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional informó que varias localidades de Salta se encuentran bajo aviso de emergencia por la probabilidad de vientos intensos este 6 de octubre. Las zonas más afectadas abarcan San Carlos, Cafayate, Los Andes, La Poma, Molinos, Cachi, Rivadavia y municipios aledaños.
En la región de Los Andes y los Valles Calchaquíes, las ráfagas oscilarán entre los 50 y 70 km/h, aunque podrían alcanzar los 90 km/h.
Para el norte provincial se pronosticó una velocidad de entre 35 y 50 km/h, con la posibilidad de llegar hasta los 75 km/h.
La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta advirtió a la población sobre la necesidad de tomar precauciones frente a las condiciones meteorológicas adversas.
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Equipos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Salta trabajaron conjuntamente para sofocar incendios en Mi Refugio, Villa Palacios y San Luis.
Vecinos denunciaron en Aries que en el puente de Santa Lucía, sobre calle Solís Pizarro, se robaron la base de un baño químico. Reclaman mayor control y seguridad.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
La Municipalidad de Salta ya instaló 100 paradores nuevos de colectivos en puntos estratégicos de la ciudad, como parte de un plan integral para mejorar la infraestructura urbana.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Es gracias al crecimiento de algas saladas, afirman investigadores.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.