Salta bajo alerta por ráfagas de hasta 90 km/h este 6 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por vientos intensos en distintas localidades de Salta este 6 de octubre, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/h.

Salta06/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

El Servicio Meteorológico Nacional informó que varias localidades de Salta se encuentran bajo aviso de emergencia por la probabilidad de vientos intensos este 6 de octubre. Las zonas más afectadas abarcan San Carlos, Cafayate, Los Andes, La Poma, Molinos, Cachi, Rivadavia y municipios aledaños.

En la región de Los Andes y los Valles Calchaquíes, las ráfagas oscilarán entre los 50 y 70 km/h, aunque podrían alcanzar los 90 km/h.

Para el norte provincial se pronosticó una velocidad de entre 35 y 50 km/h, con la posibilidad de llegar hasta los 75 km/h.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta advirtió a la población sobre la necesidad de tomar precauciones frente a las condiciones meteorológicas adversas.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 22.44.33

