Derrota de Central Norte en la despedida de 'Sacha' Magno

Central Norte perdió 2 a 1 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el último encuentro de la temporada. Con esta derrota, el equipo salteño culminó una floja campaña.

El conjunto cordobés se impuso con los goles que convirtieron Gonzalo Maffini y Francisco Galván.

El emblema del “Cuervo”, Diego “Sacha” Magno, descontó de penal, un tanto que puso el broche final a su extensa etapa con la camiseta azabache y marcó su despedida como capitán.

Con este resultado, Central Norte finalizó en el puesto 15 de la Zona B. Obtuvo 36 puntos: 10 triunfos, 6 empates y 18 caídas a lo largo del campeonato.