Lo precisó el ministro de Seguridad bonaerenses, Javier Alonso. Agregó que el joven peruano “pertenece a una familia con antecedentes”.
Triple crimen de Varela: al menos 15 implicados, buscan a tres sospechosos
Se trata del conductor y un acompañante que iban en la Tracker, además de otro hombre en el Golf. Se usaron otros dos o tres autos más para los tres asesinatosJudiciales05/10/2025
La causa por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15, tiene aún tres sospechosos prófugos y se estima que en los asesinatos participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas.
Así lo afirmaron fuentes judiciales y policiales a la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que también indicaron que Matías Ozorio "ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas".
"Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf", señalaron los voceros.
El acompañante del vehículo de menor porte fue señalado por la propia Benítez como un amigo llamado Diego, aunque en la investigación no dieron mayores detalles sobre esa persona, pero también la vinculan con un entramado narco.
Asimismo, señalaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como "Pequeño J" se trasladó "en otro vehículo" y pudo haber estado en la vivienda de Florencia Varela, donde se produjo el triple crimen.
"Lo que sí está confirmado es que Ozorio estuvo en esa casa y llegó antes que las chicas, pero en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker hay dos o tres autos más que llegaron a ese lugar. por ahora tenemos nueve detenidos, hay tres más por atrapar, pero acá van a caer en total al menos 15 personas", detalló la fuente consultada por NA, por lo que faltarían arrestar a seis sujetos más.
En relación a la hipótesis del triple crimen, ratificó la de una "venganza narco", pero aclaró que la involucrada de manera directa no sería Lara sino otra de las víctimas.
"Al parecer, presionada por alguien, pasó el dato de la cocaína y una banda ´mexicaneó´al grupo de Valverde Victoriano", señaló el vocero.
Con información de Noticias Argentinas
