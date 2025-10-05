La Policía de Salta clausuró anoche dos eventos sin autorización en Capital (barrio La Ciénaga) y en la localidad de El Galpón, tras la alerta de vecinos.
Recuperan dos motos con pedido de secuestro en un patrullaje en el centro
Efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial de Capital demoraron a dos jóvenes de 18 y 19 años en avenida Belgrano y 25 de Mayo, quienes circulaban en motos sin patente.Policiales05/10/2025
Efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial de Capital, en el marco de un patrullaje preventivo en avenida Belgrano y 25 de Mayo, detectaron a dos jóvenes que se desplazaban en diferentes rodados sin dominio.
En ese contexto, se verificó que ambas motos presentaban pedido de secuestro por robo.
Los conductores de 18 y 19 años, junto a los rodados quedaron a disposición de la Justicia
Intervino la Fiscalía Penal 2.
La Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre de 29 años y una mujer de 27 en Capital, vinculados a una causa por estafa a tres locales comerciales.
La Policía de Salta y equipos de rescate trabajaron anoche en el auxilio de una mujer de 24 años que sufrió una descompensación en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo, luego de un alerta al Sistema de Emergencias 911.
La Dirección de Asuntos Internos investiga la presunta desaparición de dinero en efectivo que había sido secuestrado y se encontraba bajo custodia en la Brigada de Investigaciones 2 de Orán.
Los directivos de la institución intervinieron y frenaron las agresiones.
Ofrecían en lugares públicos planes para la adquisición de motocicletas y tras recibir una seña y la primera cuota, no entregaban el rodado prometido e interrumpían la comunicación.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Un insólito blooper de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su seguimiento directo del caso del presunto narcotraficante Federico Machado, que salpica a José Luis Espert.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el próximo jueves el Gobierno realizará la apertura de sobres para definir qué empresa se quedará con el primer corredor vial del Mercosur.
Según la última información oficial, más de siete millones de personas forman parte de este universo de beneficiarios y podrán aprovechar los distintos mecanismos en todo el país.