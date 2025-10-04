Acorralado, el candidato se derrumbó. Acusó al dirigente de hacer un “estrago” con su familia y su nombre. “Adentro estoy muy golpeado”, confesó.
Espert admite vínculo con Machado: "Video en la pileta es muy probable"
El diputado José Luis Espert reconoció haber estado en la casa del presunto narcotraficante Fred Machado y declaró que el video en la pileta de Viedma es "muy probable" que sea auténtico.Política04/10/2025
Cada vez más complicado por sus vínculos con el empresario detenido Federico Machado, el diputado José Luis Espert admitió por primera vez haber estado en la casa del presunto narcotraficante y validó la existencia de un video que lo muestra en un entorno informal, junto a una pileta. La confesión, que contradice la formalidad de su defensa pública, se dio en una entrevista radial, donde se lo notó visiblemente incómodo.
La nueva revelación añade más dudas sobre la naturaleza real del vínculo entre el candidato de La Libertad Avanza y el empresario acusado por la justicia de Estados Unidos.
"Sí, he estado ahí"
Durante la entrevista, Anello le consultó directamente por un video que circularía en el que se lo ve a Espert en una pileta, y le preguntó si su vínculo con Machado era de amistad o profesional. La respuesta del economista fue evasiva y dubitativa, pero terminó por confirmar su presencia en el lugar.
"Mira, yo te diría que es muy probable que sea cierto", respondió Espert sobre la veracidad del video. Intentó minimizarlo, argumentando que ha "filmado montones de videos en casas, en lugares con gente".
Sin embargo, ante la insistencia, el candidato libertario no tuvo más remedio que admitir: "Sí, pero yo he estado ahí. Sí, he estado ahí".
La confesión de Espert de que "tranquilamente podría ser" real el video y su confirmación de que visitó la casa de Machado, echan por tierra la distancia que había intentado imponer en su video de descargo, donde se limitó a describir la relación como un vínculo estrictamente profesional y posterior a la campaña de 2019.
Con información de Noticias Argentinas
Macri confía en una nueva etapa de cambios tras las elecciones
Mauricio Macri destacó en X que la reunión en Olivos fue “muy buena” y confió en que, tras las elecciones del 26 de octubre, se inicie una etapa de reformas estructurales y unidad opositora.
Cristina Kirchner recibió al escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II en San José 1111
Cristina Kirchner publicó en X su encuentro con el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, a quien agradeció por su visita y solidaridad.
¿Cómo viene la extradición?": el insólito error de Bullrich que reveló su seguimiento del caso MachadoPolítica04/10/2025
Un insólito blooper de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló su seguimiento directo del caso del presunto narcotraficante Federico Machado, que salpica a José Luis Espert.
La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista.
La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo martes 8 de octubre a pedido de la oposición, que incluye ítems de alto voltaje político.
