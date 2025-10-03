Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.
Salta será epicentro del tenis juvenil argentino durante dos semanas consecutivas
En el Sporting Club se presentó el Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200. Se jugará del 6 al 11 de octubre y reunirá a los mejores jugadores de Sudamérica y del mundo, en las categorías Sub 14 y Sub 16. En paralelo, la provincia es sede del 5° Nacional de Menores.Deportes03/10/2025
Con el apoyo de la Secretaría de Deportes, la Asociación Salteña de Tenis (AST) presidida presentó oficialmente el torneo COSAT Grado 1 y el ITF J200, el torneo internacional juvenil que se jugará del 6 al 11 de octubre en Salta.
Torneo Confederación Sudamericana de Tenis – Grado 1 y el International Tennis Federation J200 forman parte del calendario oficial de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) y de la Federación Internacional de Tenis (ITF), otorgando puntos para el ranking mundial juvenil. Salta recibirá a cientos de jugadores que competirán n un evento que se consolida como el más prestigioso de la temporada.
El acto estuvo encabezado por el subsecretario de Deportes, Federico Abud, quién destacó que "es un orgullo para Salta recibir un torneo de esta magnitud. Estos eventos no solo fortalecen la formación deportiva de nuestros jóvenes, sino que también posicionan a la provincia como sede de competencias internacionales de primer nivel."
Por su parte, Álvaro Chalabe, presidente de la AST, señaló que: "estamos muy contentos de organizar el COSAT Grado 1 y el ITF J200 en nuestra provincia. La presencia de los mejores juveniles de Sudamérica y del mundo en el Sporting demuestra el trabajo constante que hacemos para promover el tenis en Salta."
Cabe destacar que, en paralelo, se desarrolla el Quinto Nacional de Menores, que comenzó el 30 de septiembre y reúne a los 300 mejores juveniles del país en categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, tanto en damas como en caballeros. Así, Salta será epicentro del tenis juvenil argentino durante dos semanas consecutivas, con cerca de 600 jugadores en total.
De esta manera, el Gobierno de la Provincia acompaña estos torneos que potencian la formación deportiva de los jóvenes, fomentan la competencia de alto nivel y consolidan a Salta como un referente del tenis juvenil en Argentina y Sudamérica.
Además, estuvieron presentes e el lanzamiento: Franco Squilari, encargado de Desarrollo y exjugador top mundial, y Juan Luis Pérez, secretario de Interior de la AAT, y representantes de la AST, organizadores y fiscalizadores del certame
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.
El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.
Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oroDeportes03/10/2025
La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.