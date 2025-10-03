La Justicia avaló el Protocolo Antibloqueos y Bullrich advirtió: "El orden volvió para quedarse"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró en redes sociales la resolución judicial que rechazó la medida cautelar solicitada por distintas entidades sindicales contra el denominado protocolo antibloqueos.

El fallo del Juzgado N.º 23 señaló que no existía un daño concreto ni un perjuicio real que justificara la medida, y afirmó que las resoluciones emitidas por el Poder Ejecutivo se encuentran dentro de sus facultades constitucionales para proteger el interés público.

Bullrich expresó en su cuenta de X: “Así como hay un Protocolo Antipiquetes para garantizar la circulación, también tenemos un Protocolo Antibloqueos para que ningún sindicato frene el derecho a trabajar y a producir. La Justicia actuó con sentido común. El orden volvió para quedarse”.

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que la normativa busca prevenir delitos que afecten la propiedad, las personas y los sectores productivos, asegurando el pleno ejercicio de derechos y garantías constitucionales en todo el país.