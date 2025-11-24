Cansino: “El pueblo salteño acompaña las ideas de la libertad”

El diputado Germán Rallé confirmó que se decidió cambiar el nombre “Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción”, para conformar una mayoría integrada por actores de distintos partidos e ideología. Tendrá 34 miembros.
En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el diputado provincial por La Libertad Avanza, Claudio Cansino, celebró la performance de su partido en las elecciones y ponderó que ahora sean 9 los libertarios en la Cámara de Diputados.
“Va a ser un trabajo titánico, una responsabilidad muy grande. Vamos a traer las ideas de nuestro presidente Milei”, aseguró el legislador, y señaló que trabajarán para tener un Estado moderno y eficiente.
Asimismo, consideró que, al agrandarse el bloque de LLA, sus ideas se podrán hacer escuchar mucho más y dijo confiar que el oficialismo local, si se impulsan leyes beneficiosas para los salteños, acompañarán las iniciativas.
“La única forma de que haya un cambio es meter los pies en el barro y llevar adelante la batalla cultural, que tenemos que traerla a Salta y se está notando mucho el cambio. Somos la primera minoría, pero en la provincia somos mayoría, hemos ganado 5 elecciones porque el pueblo salteño acompaña las ideas de la libertad”, apuntó.
Concluyendo, Cansino aseguró que trabajarán para achicar el Estado salteño y cuestionó que Salta sea la 4° provincia con los impuestos más altos de la región.
“El 80% del presupuesto va al pago de salarios únicamente. El gobierno dice que tenemos superávit, pero Salud, Educación y Seguridad están peor”, sentenció.
El primer militar desde la recuperación de la democracia que asumirá en el edificio Libertador enfrentará demandas de sus compañeros de fuerza; la deuda de Iosfa asciende a $200.000 millones.
