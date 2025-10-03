Este viernes se vivirá una nueva edición del clásico más esperado. Juventud Antoniana recibirá a Central Norte en el estadio Fray Honorato Pistoia, y el partido se jugará desde las 21:00, aprovechando que el estadio ya cuenta con iluminación para encuentros nocturnos.
Campeonato Juvenil de AFA 2025: se confirmaron los cruces de octavos y cuartos de final
El proximo sábado 11 de octubre darán inicio los octavos de final del Campeonato Juvenil de AFA , mientras que el domingo 12 se jugarán los cuartos de final. El certamen contará con la participación de clubes de distintas provincias, lo que asegura un fin de semana de competencia y fútbol formativo.Deportes03/10/2025
El campeonato Juvenil de AFA continúa con sus torneos oficiales de la temporada 2025 y el sábado 11 darán inicio los octavos de final y el domingo 12 se jugarán cuartos de final .Los partidos se desarrollarán en la cancha de Central Norte ( Dr. Luis Güemes) y en la cancha Nido de Cuervos del municipio de Vaqueros.
Cruces confirmados:
Categoría Sub 13 – 9.00
Central Norte vs. Maipú
Juventud San Luis vs. Unión Santiago
Categoría Sub 15 – 11.00
Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Maipú
Juventud Unida vs. Central Norte
Categoría Sub 17 – 13.00
Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Maipú
Juventud vs. Central Norte
La organización destacó que esta instancia es clave para seguir fortaleciendo la formación deportiva, el trabajo en equipo y la proyección de los jóvenes talentos que son parte del semillero del fútbol argentino.
El Gobierno de la Provincia de Salta acompaña a los jóvenes en su formación y competencia, reafirmando el compromiso con el deporte formativo y el futuro de nuestros deportistas
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.Magno, referente del plantel cuervo, vivirá así uno de los momentos más emotivos de su carrera. La dirigencia, los compañeros y la hinchada preparan reconocimientos para el delantero en el cierre simbólico del torneo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30.
El equipo dirigido por Diego Placente ya consiguió su primer objetivo. Con seis unidades, producto de las victorias ante Cuba (3-1) y Australia (4-1), la Albiceleste consiguió su clasificación a los octavos de final. El sábado, desde las 20.00, cerrará el grupo D ante Italia en busca del primer puesto.
Destacada actuación de atletas salteños en los Juegos Evita: sumaron cinco medallas de oroDeportes03/10/2025
La provincia de Salta sumó cinco medallas de oro gracias al desempeño de sus representantes en atletismo adaptado, levantamiento olímpico y judo. Los logros refuerzan el crecimiento del deporte salteño y el compromiso de sus atletas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.