Campeonato Juvenil de AFA 2025: se confirmaron los cruces de octavos y cuartos de final

El proximo sábado 11 de octubre darán inicio los octavos de final del Campeonato Juvenil de AFA , mientras que el domingo 12 se jugarán los cuartos de final. El certamen contará con la participación de clubes de distintas provincias, lo que asegura un fin de semana de competencia y fútbol formativo.

Deportes03/10/2025

El campeonato Juvenil de AFA   continúa con sus torneos oficiales de la temporada 2025 y el sábado 11 darán inicio los octavos de final y  el domingo 12  se jugarán cuartos de final .Los partidos se desarrollarán en la cancha de Central Norte  ( Dr. Luis Güemes) y en la cancha Nido de Cuervos  del municipio de Vaqueros.

Cruces confirmados:

Categoría Sub 13 – 9.00

Central Norte vs. Maipú

Juventud San Luis vs. Unión Santiago

Categoría Sub 15 – 11.00

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Maipú

Juventud Unida vs. Central Norte

Categoría Sub 17 – 13.00

Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Maipú

Juventud vs. Central Norte

La organización destacó que esta instancia es clave para seguir fortaleciendo la formación deportiva, el trabajo en equipo y la proyección de los jóvenes talentos que son parte del semillero del fútbol argentino.

El Gobierno de la Provincia de Salta acompaña a los jóvenes en su formación y competencia, reafirmando el compromiso con el deporte formativo y el futuro de nuestros deportistas

