Guaymás: “Necesitamos un candidato que confronte de verdad con Milei, y ese es Urtubey”

En el plano electoral, el dirigente sindical Jorge Guaymás expresó un fuerte respaldo a la postulación de Juan Manuel Urtubey al Senado y planteó que su rol será clave frente al gobierno nacional.

“Hemos emocionado que un hombre como Urtubey sea candidato a senador, porque plantea un verdadero enfrentamiento con Milei”, afirmó en Derechos del Mundo del Trabajo, por Aries.

Guaymás cuestionó a sectores que critican esa candidatura y los calificó como “opas útiles”: “Pagan para que hablen mal de lo que apoya el movimiento obrero, pero al mismo tiempo son los que le han dado un cheque en blanco a Milei”.

El dirigente defendió la decisión de la CGT de participar activamente en política a través del Partido Justicialista: “Exigimos el espacio del movimiento obrero, la participación y que los candidatos que vayan con Urtubey no hagan lo que hicieron otros: firmar y entregar los derechos de los trabajadores”.