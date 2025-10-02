Se trata del torneo juvenil más importante del circuito sudamericano, que se llevará a cabo del 4 al 11 de octubre en Gimnasia y Tiro y en Club Sporting. Las entradas serán gratuitas.
River le ganó a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina
El Millonario avanzó de fase gracias al único gol de Maximiliano Salas en un primer tiempo electrizante. La segunda parte fue más luchada que jugada y Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado.Deportes02/10/2025
River Plate venció 1 a 0 a Racing en el Gigante de Arroyito y sacó pasaje a las semifinales de la Copa Argentina 2025, instancia en la que se medirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. Maximiliano Salas hizo prevalecer la ley del ex para convertir el tanto de la victoria en Rosario, mientras que Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado.
De esta manera, el Millonario está a dos partidos de alzar un título este año después de la dolorosa eliminación ante Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores. La Lepra mendocina será su próximo escollo y, si pasa de ronda, chocará en el partido decisivo con Argentinos Juniors o Belgrano de Córdoba.
Por otro lado, la Academia de Gustavo Costas quedó en una posición comprometida con vistas al futuro. El semifinalista de la presente Libertadores está obligado a llevarse ese título o quedarse con el Torneo Clausura para sacar boleto a la próxima edición del certamen en 2026, ya que está a ocho puntos de alcanzar puestos de clasificación a esa competencia por la Tabla Anual.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo volverán a jugar este domingo desde las 21:15 (hora argentina) contra Rosario Central como visitante, mientras que los de Avellaneda recibirán el lunes a partir de las 21 a Independiente Rivadavia.
Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicasDeportes02/10/2025
La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.
El atleta salteño, Enrique Guaymás, se consagró campeón en atletismo, en la disciplina lanzamiento de martillo, con una marca de 54,68 metros que representa su mejor registro personal. De esta manera, suma una nueva medalla dorada para la delegación salteña .
Primera Medalla de Oro para Salta en los Juegos Evita: Rodrigo Soria brilló en natación adaptadaDeportes02/10/2025
En la primera jornada de competencia, el nadador salteño Rodrigo Soria se consagró campeón en los 25 metros espalda, dándole a la provincia su primera medalla dorada en los Juegos Nacionales Evita 2025.
La delegación salteña sigue destacándose en Mar del Plata con grandes actuaciones en atletismo y natación.
