Tras 50 mil activaciones, restauraron el animatronic de Güemes

El Museo Güemes completó la renovación de dos de sus salas más emblemáticas como parte de un plan integral de mantenimiento y actualización tecnológica que busca preservar la calidad de sus instalaciones y mejorar la experiencia de sus visitantes.

“Una de las salas tenía una obra muy grande, hubo que levantar todo el piso de vinilo, hacer la restauración y nivelación nuevamente, después de tanto paso de gente en estos años, y volver a replotearla”, explicó la directora del Museo, Natalia Martín, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Otra de las salas intervenidas fue “La Patria fue su destino”, donde se encuentra el icónico animatronic del general Martín Miguel de Güemes escribiendo una carta. Esta instalación, que ha sido activada más de 50 mil veces desde la apertura del museo, necesitaba una restauración técnica profunda

“El personaje toma una pluma de un tintero y simula escribir una carta; se mueve la cabeza, los brazos y todo esto funciona con servomotores que deben ser reemplazados periódicamente. Por eso tenemos un plan de mantenimiento semanal, mensual y anual, para que nunca deje de funcionar”, explicó.

La funcionaria señaló que para no afectar el recorrido habitual, el museo implementó un circuito alternativo. “Se capacitó a practicantes para ofrecer otro circuito, se montó un animatronic alternativo en el auditorio que cuenta la época de Güemes en Buenos Aires, así no se perdía esa parte del relato”, agregó Martín.

Además de la restauración actual, Martín expresó que se planifica con miras en el 10° aniversario del museo. “La idea es dejar todo a punto este año, para en 2026 comenzar a trabajar en el 2027, cuando se cumplen 10 años de la apertura. Queremos hacer innovaciones completas de sala”, anticipó.