Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.
Tras 50 mil activaciones, restauraron el animatronic de Güemes
En el marco de un plan integral de mantenimiento y actualización tecnológica, el Museo Güemes restauró dos salas clave de su recorrido histórico. “Queremos dejar todo a punto para comenzar a trabajar en los 10 años del museo”, señaló la directora del Museo Güemes, Natalia Martín.Salta02/10/2025
El Museo Güemes completó la renovación de dos de sus salas más emblemáticas como parte de un plan integral de mantenimiento y actualización tecnológica que busca preservar la calidad de sus instalaciones y mejorar la experiencia de sus visitantes.
“Una de las salas tenía una obra muy grande, hubo que levantar todo el piso de vinilo, hacer la restauración y nivelación nuevamente, después de tanto paso de gente en estos años, y volver a replotearla”, explicó la directora del Museo, Natalia Martín, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Otra de las salas intervenidas fue “La Patria fue su destino”, donde se encuentra el icónico animatronic del general Martín Miguel de Güemes escribiendo una carta. Esta instalación, que ha sido activada más de 50 mil veces desde la apertura del museo, necesitaba una restauración técnica profunda
“El personaje toma una pluma de un tintero y simula escribir una carta; se mueve la cabeza, los brazos y todo esto funciona con servomotores que deben ser reemplazados periódicamente. Por eso tenemos un plan de mantenimiento semanal, mensual y anual, para que nunca deje de funcionar”, explicó.
La funcionaria señaló que para no afectar el recorrido habitual, el museo implementó un circuito alternativo. “Se capacitó a practicantes para ofrecer otro circuito, se montó un animatronic alternativo en el auditorio que cuenta la época de Güemes en Buenos Aires, así no se perdía esa parte del relato”, agregó Martín.
Además de la restauración actual, Martín expresó que se planifica con miras en el 10° aniversario del museo. “La idea es dejar todo a punto este año, para en 2026 comenzar a trabajar en el 2027, cuando se cumplen 10 años de la apertura. Queremos hacer innovaciones completas de sala”, anticipó.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Las compras en Temu y Shein golpearon el comercio en Salta
Los consumidores priorizan precios y conveniencia de plataformas extranjeras, mientras que comercios locales enfrentan caída de ventas y desafíos para mantenerse competitivos.
El Colegio Médico respaldó la emergencia sanitaria: “la falta de profesionales es un peligro para la población”
El presidente de la institución sostuvo que además de aumentos, se necesitan condiciones laborales dignas, formación especializada y servicios adecuados para que los médicos trabajen en el interior provincial.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
"Somos los quintos docentes peores pagados del país” aseguró Cervera
De cara a una nueva negociación paritaria, la secretaria general de Sitepsa sostuvo que para recomponer el poder adquisitivo necesitan una actualización superior al 41%.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.
La diputada nacional libertaria había dicho que no podría explicarles macroeconomía a los vecinos de la barriada. “Se tiene que lavar la boca y respetar la dignidad de las personas que luchan día a día”, dijo Linares.
Concejales aprobaron la ordenanza que prevé que los propietarios de estos animales, que ya hayan sido denunciados por su peligrosidad, sean notificados para que les implanten el chip de seguimiento.
