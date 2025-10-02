Riquelme rompió el silencio y lanzó duras críticas al macrismo: "Estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada"

El presidente de Boca habló en el canal oficial del club y dio definiciones políticas. Apuntó contra la gestión anterior y planteó que "cuando llegamos nos encontramos con muchas dificultades". También hizo mención al último balance con superávit de U$S 30 millones y dio detalles de obras que se están haciendo en Brandsen y Casa Amarilla.

Deportes02/10/2025

720

En la antesala de un nuevo compromiso de Boca frente a Newell’s, el presidente Juan Román Riquelme rompió el silencio y habló en el canal oficial de YouTube del club. Fiel a su estilo, el ídolo del ‘Xeneize’ se expresó con contundencia y lanzó fuertes críticas a la gestión que lo antecedió, asegurando que “usaron al club para hacer política”.

"Hubo gente que estuvo 25 años en el club y la puerta principal estaba abandonada, la estamos arreglando nosotros. Si vos amás tu casa, donde vivís con tu familia, la arreglás. Estamos arreglando Brandsen y va a quedar muy lindo. No vamos a parar, pueden decir lo que quieran, pero no vamos a parar", lanzó el mandamás de la institución de la Ribera.

En ese marco, profundizó las críticas y dijo que “estuvieron 25 años acá en el club y no hicieron nada. Usaron el club para hacer política”, en referencia a la gestión de Daniel Angelici, respaldada por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. "Yo eso no quiero. Amo este lugar y este club, amo al hincha y el escudo y cada día voy a trabajar para que La Bombonera, Casa Amarilla y el barrio estén cada día más linda", agregó.

También se refirió a la causa por la falsificación de firmas en las últimas elecciones, algo que se trató en la última reunión de Comisión Directiva y que se deberá refrendar en la Asamblea de Representantes. "Lo que pasó lo hemos repetido durante toda la campaña. Nos han cambiado de fechas, falsificaron la firma porque la Justicia ha confirmado que ha sido así. Es bueno que el hincha lo sepa. En la Asamblea se va a ver si esta persona va a seguir formando parte de nuestro club con todo el daño que ha hecho", manifestó.

