Riquelme rompió el silencio y lanzó duras críticas al macrismo: "Estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada"

Colapinto en la mira y Singapur en el horizonte: la Fórmula 1 se enciende con rumores y polémicasDeportes02/10/2025
La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.