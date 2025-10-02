EE.UU. ratificó su apoyo a Milei y prepara asistencia financiera para Argentina

Sturzenegger denunció que la AFA deja sin $60.000 millones al sistema previsional
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado acusó al fútbol argentino de usar la justicia para evadir aportes jubilatorios durante la gestión de Milei.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington hará “lo necesario” para fortalecer la economía argentina, tras reunirse con el ministro Caputo.Argentina02/10/2025
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, reiteró el apoyo a la gestión de Javier Milei. El funcionario de Donald Trump insistió en que Washington está “preparado para hacer lo necesario” a fin de asistir financieramente a la Argentina.
A través de su cuenta de X, Bessent comentó que este martes se comunicó con el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en las alternativas de asistencia económica. El funcionario republicano aseguró que la conversación con el titular de Hacienda fue “muy positiva”.
“Después de un intenso trabajo desde la reunión de Trump con el Presidente Javier Milei en Nueva York, en los próximos días espero que el equipo del ministro Caputo venga a DC (Washington) para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, escribió el secretario del Tesoro de EE.UU. en sus redes sociales.
Bessent reiteró que el Tesoro norteamericano “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” para respaldar a la Argentina y continuarán “observando de cerca”.
Y enfatizó acerca de “la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7″.
Por su parte, el ministro Caputo respondió el mensaje del funcionario de Trump y aseguró que el equipo económico “está trabajando duro” para avanzar en un paquete de asistencia económica.
Entre las herramientas financieras confirmadas por EE.UU. se encuentra la negociación de un swap de US$20.000 millones y la compra de bonos soberanos en dólares, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Centraly reducir la presión sobre el mercado cambiario.
Con información de TN
