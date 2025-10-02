Scott Bessent se reunirá con Luis Caputo para ultimar los detalles del salvataje

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró que mantuvo una "llamada muy positiva" con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de las negociaciones del auxilio de la administración de Donald Trump a la Argentina. "Espero con ansias recibir al equipo de Caputo para avanzar significativamente en nuestras discusiones sobre las opciones para brindar apoyo financiero", adelantó.



La sintonía entre el gobierno de Estados Unidos y contraparte argentina parece total en la previa de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En este sentido, el mandatario argentino confirmó este partes que mantendrá un encuentro de alto nivel con Trump en la Casa Blanca el próximo 14 de este mes.

El mensaje del funcionario estadounidense llega como un gesto más - el cuarto en el último mes - en una nueva semana marcada por la tensión cambiaria en el país.

Scott Bessent y un nuevo mensaje de apoyo al Gobierno de Javier Milei

La semana pasada el Tesoro de EEUU confirmó las negociaciones con nuestro país por una línea de swap de u$s20.000 millones con el Banco Central (BCRA), además de anunciar que están listos para "comprar bonos argentinos en dólares" y definir lo hará según las condiciones lo exijan, así como también se encuentran "preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria".

Tras esto, otro nuevo gesto político llegó desde la Casa Blanca: mientras transcurría la 80° Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump fijo una breve reunión bilateral con la comitiva argentina. Allí, la gestión de Milei obtuvo la foto que quería para mostrarle al mercado, tras semanas de tensión cambiaria y debate sobre la efectividad del esquema de bandas.

A estos encuentros, este jueves Bessent volvió a ratificar el apoyo al equipo económico de Caputo y ratificó que negocian sobre las "opciones para brindar apoyo financiero".

"Además, durante las conversaciones de ayer con mis colegas Ministros de Finanzas @G7 , enfatizo la importancia del éxito de las políticas económicas del Presidente Milei para el pueblo de Argentina, para la región y para el G7", agregó.

Por último, el secretario del Tesoro de EEUU sentenció: "El Tesoro de Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando los acontecimientos".

Por su parte, el ministro argentino contestó: "Trabajando duro para terminar de concretar lo anunciado la semana pasada por el Secretario del Tesoro @SecScottBessent".

Javier Milei será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca a días de las elecciones legislativas

El presidente Milei confirmó el pasado martes que viajará a Washington para mantener una reunión con Donald J. Trump en la Casa Blanca. La noticia la adelantó con un breve mensaje en redes sociales —“REUNIÓN EN CASA BLANCA. Fin.”— y minutos más tarde fue ratificada de manera oficial por la Cancillería.

El encuentro está previsto para el 14 de octubre, apenas 12 días antes de las elecciones legislativas en Argentina. Según fuentes oficiales, el objetivo central es reafirmar la “excelente relación bilateral” y la afinidad política entre ambos mandatarios. Tal como había anticipado Ámbito, la gestión para concretar esta visita buscaba enviar una señal de respaldo internacional en un contexto marcado por la tensión cambiaria y la presión sobre el dólar.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto señaló que Milei “tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”.

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, agregó el texto difundido por la Cancillería.

El mismo comunicado confirmó además que la delegación argentina se alojará en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado que visitan la capital estadounidense. El gesto, reservado solo para aliados de primer orden, refuerza la cercanía entre las dos administraciones y abre la puerta a una agenda centrada en profundizar los vínculos políticos y económicos con Washington.

Con información de Ámbito