CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó

La expresidenta y líder del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, envió este martes un audio que se reprodujo en el lanzamiento de “Primero la Patria” en la UMET. En su mensaje, apuntó contra el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, por presuntos vínculos con el narcotráfico, y cuestionó a la Corte Suprema.

“¿Se acuerdan cuando echaron a un diputado peronista durante la pandemia por tocarle una teta a la novia?”, lanzó CFK, en alusión al caso Juan Ameri, para contrastar el trato que —según dijo— reciben otros dirigentes.

“Así estamos en la Argentina, con una Corte Suprema brindando protección a un narcotraficante. ¿Alguien imagina si esto hubiera pasado con algún candidato del peronismo o del kirchnerismo?”, agregó.

La exmandataria advirtió que esta situación compromete cualquier proyecto de desarrollo: “¿Puede un país encarar crecimiento con este Poder Judicial? Que en lugar de hacer justicia se dedica a hacer política, y de la peor”.

También cuestionó la influencia de los medios de comunicación hegemónicos en la construcción del sentido común.