“Aguantar” se volvió la palabra más repetida en el bloque libertario. Lo era desde hace semanas, ante lo vaivenes económicos y las derrotas parlamentarias, pero se convirtió en un mantra tras la denuncia contra el candidato.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.Política01/10/2025Ivana Chañi
La expresidenta y líder del PJ, Cristina Fernández de Kirchner, envió este martes un audio que se reprodujo en el lanzamiento de “Primero la Patria” en la UMET. En su mensaje, apuntó contra el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, por presuntos vínculos con el narcotráfico, y cuestionó a la Corte Suprema.
“¿Se acuerdan cuando echaron a un diputado peronista durante la pandemia por tocarle una teta a la novia?”, lanzó CFK, en alusión al caso Juan Ameri, para contrastar el trato que —según dijo— reciben otros dirigentes.
“Así estamos en la Argentina, con una Corte Suprema brindando protección a un narcotraficante. ¿Alguien imagina si esto hubiera pasado con algún candidato del peronismo o del kirchnerismo?”, agregó.
La exmandataria advirtió que esta situación compromete cualquier proyecto de desarrollo: “¿Puede un país encarar crecimiento con este Poder Judicial? Que en lugar de hacer justicia se dedica a hacer política, y de la peor”.
También cuestionó la influencia de los medios de comunicación hegemónicos en la construcción del sentido común.
El Gobierno analiza sumarse a los operativos de EE.UU. en el Caribe contra el narcotráficoPolítica01/10/2025
“Venezuela mantiene detenido al gendarme Gallo. Tenemos varias razones para hacerlo”, explican en Casa Rosada.
Guaymás confirmó un gran acto sindical el 17 de octubre en el PJ Salta
El secretario general de Camioneros adelantó que distintas ramas gremiales y la CGT participarán de la convocatoria por el Día de la Lealtad Peronista.
Guaymás: “El movimiento obrero está con Urtubey, el mejor candidato en Salta”
El secretario general de Camioneros destacó la unidad sindical en Fuerza Patria y afirmó que Urtubey es la figura que puede reconstruir el peronismo.
CFK apuntó nuevamente contra Milei: “La recesión avanza… y los dólares se te siguen yendo”
En un duro tuit, Cristina Kirchner señaló la caída del consumo, los despidos y el fracaso de la “competencia de monedas” como consecuencia de la política económica del presidente.
El mandatario encabeza el primer encuentro tras su vuelta al país y luego de los señalamientos contra el diputado y candidato libertario.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.