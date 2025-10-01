El macabro hallazgo ocurrió en un camino rural entre Santo Tomé y Colonia San José. Los peritos trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de muerte.
Bahía Blanca: hallaron muerto a un jefe de Inteligencia de Prefectura en su departamento
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.Provincias01/10/2025
Un prefecto de 37 años, Cristian Gerardo Alexis Roa, fue encontrado muerto en su departamento del centro de Bahía Blanca con un disparo en la cabeza.
El hecho ocurrió en la segunda cuadra de la calle Las Heras, y la fiscalía junto a la Policía investigan si se trató de un suicidio o un homicidio. Fuentes policiales confirmaron que Roa “no respondía los llamados desde hacía dos días” y fue un compañero quien alertó a las autoridades.
El cuerpo de Roa fue encontrado alrededor de las 16 horas por personal policial tras derribar la puerta del piso 11 del edificio, al no recibir respuesta desde el interior.
El prefecto estaba tendido en un pasillo, con sangre en el rostro y su pistola reglamentaria entre las piernas. Según los peritos, la muerte se habría producido unas 36 horas antes del hallazgo.
En el lugar se secuestró al menos una vaina servida, y se observaron otros impactos de bala en una pared. Además, los investigadores advirtieron desorden y suciedad, aunque no se registraron alteraciones en las aberturas del departamento.
Investigación y posibles hipótesis
La investigación está a cargo de la DDI y de la UFIJ N°7, bajo la dirección de la fiscal Marina Lara, con apoyo de peritos de la Policía Científica. Las principales hipótesis que se manejan son el suicidio y el homicidio, mientras los expertos analizan la escena y los elementos secuestrados.
Roa ocupaba el cargo de segundo jefe de la división Inteligencia de la Prefectura de la jurisdicción, y su muerte generó consternación entre sus compañeros y en la fuerza.
Con información de TN
Franco Patricio Aracena, de 31 años, fue encontrado en su departamento con signos de violencia. La policía investiga a dos sospechosos que habrían ingresado al domicilio.
Una nota manuscrita fue entregada en una comisaría porteña y apunta directamente a Pequeño J como el autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela.
“El MotoGP generaba empleo y dinamizaba toda la región”, remarcó el intendente santiagueño
El intendente de Termas de Río Hondo cuestionó que la Capital concentre recursos mientras el interior hace enormes sacrificios para sostener eventos internacionales.
Sociedad Rural de Rosario pidió “justicia” y una baja “inmediata” de retencionesProvincias29/09/2025
Los productores cuestionaron que las alícuotas actuales castigan a toda la cadena y generan incertidumbre en el sector.
Las llamas se habrían originado por una falla en un termotanque; más de 20 residentes fueron evacuados de urgencia.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.