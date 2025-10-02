FIFA define el Mundial 2030 y analiza la expulsión de Israel por el conflicto en Gaza

El Consejo de la FIFA se reúne este jueves en Zúrich con dos temas centrales en la agenda: el Mundial 2030 y la posible expulsión de Israel de las competencias FIFA/UEFA por el conflicto en Gaza.

El pedido estará acompañado de un marcado discurso del mundo árabe, mientras que FIFA mantendría su postura de esperar y no tomar una decisión apresurada, según pudo saber Doble Amarilla. Esta medida va acompañada de lo hablado con Aleksander Ceferin, presidente de UEFA, de que su Comité Ejecutivo tome la iniciativa.

Además, Sudáfrica le pedirá a FIFA no ser sancionada por la mala inclusión de un jugador y por el que podría quedar descalificada. Este mes, la Comisión Disciplinaria de FIFA sancionó a la Federación Sudafricana de Fútbol por alineación indebida: el organismo aplicó el artículo 19 del Código Disciplinario y el artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar y pasó a perder el encuentro ante Lesoto.

El presidente de la Confederación Sudamericana Alejandro Domínguez participará del encuentro en el que defenderá su postura de ampliar los participantes en la edición de la Copa del Mundo del Centenario.

Domínguez intentará sumar adeptos a nivel global a la idea de la realización de un evento especial. Este proyecto se ratificó en la última cumbre entre CONMEBOL y las asociaciones miembro y se consolidó la postura de avanzar en la realización del Mundial de 64 participantes, lo que implicaría la cantidad de encuentros a programarse en suelo argentino y las naciones vecinas. 

Los próximos pasos serán la ratificación y búsqueda de consensos en los distintos consejos y congresos de FIFA que se realicen entre este año y el siguiente, previo al Mundial 2026.

Con información de Doble Amarilla

La F 1 afronta fin de semana una de las citas más esperadas del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito urbano de Marina Bay. Mientras la categoría reina se prepara para la 18° ronda del campeonato, el nombre de Franco Colapinto volvió a sonar fuerte dentro del paddock, en medio de rumores sobre un posible cambio de butaca que podría abrirle las puertas a un regreso con Williams.

