La oposición no logró desplazar a Espert de Presupuesto

El debate del Presupuesto 2026 comenzó formalmente en la Cámara de Diputados con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Se trata de un funcionario con rodaje en el Congreso, que participó de las discusiones por la Ley Bases y el fallido Presupuesto 2025, tanto en Diputados como en el Senado.

Sin embargo, antes de entrar al análisis técnico del proyecto, la atención estaba puesta en la situación del libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El peronismo presionó para desplazarlo de la presidencia de la comisión, pero finalmente no logró juntar los votos necesarios.

El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, planteó: “Aparece un hecho no nuevo, que tiene una nueva dimensión, el 5 de julio la diputada, Victoria Tolosa Paz, encabezó un pedido de remoción de Espert como presidente de la comisión, y que lo hacía en función de la deficiente presidencia de Espert a lo largo de este año y nueve meses".

“Lo dijimos claramente, es inentendible que Espert siga siendo el presidente de esta comisión, tiene que ser removido inmediatamente. Estoy convencido que hay una amplia mayoría de los 49 integrantes que están seguros que Espert ya no puede ser presidente de esta comisión”, señaló el diputado peronista.

El jefe de bloque de UxP criticó: “Hoy sientan al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y al gabinete económico, al lado de una persona a la cual la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le reclamó a Espert inmediatas explicaciones, y que dice además que no puede haber con ellos gente vinculada al narco. En este escenario se quiere empezar a debatir el Presupuesto 2026″.

Martínez dijo: “La conducta de Espert se tiene que analizar en los ámbitos formales e institucionales que tiene Diputados. Debería haber aquí una mayoría de legisladores que le diga a Espert: ‘Usted no puede seguir presidiendo’“.

El jefe de bloque de UxP destacó: “Aclaramos, que sean ellos (los libertarios) los que decidan el reemplazo de Espert. No hay ánimo de quedarse con la conducción de la comisión, ni nada por el estilo. Podemos estar en las antípodas, pero a dos meses de que tengamos que rehacer el diseño de las comisiones en función de las elecciones del 26 de octubre, sería un despropósito que en este momento intentáramos cambiar un esquema político de conducción de la comisión".

TN