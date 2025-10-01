Guaymás confirmó un gran acto sindical el 17 de octubre en el PJ Salta

Jorge Guaymás, secretario general de Camioneros y presidente del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, confirmó que el movimiento obrero salteño prepara un gran acto sindical para el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, en la sede del Partido Justicialista.

Por Aries, el dirigente explicó que en la previa se realizarán reuniones con las distintas ramas gremiales: “El movimiento obrero, la rama del barrido, la juventud sindical, todo lo que son los gremios y parte de la recolección por la actividad que tiene, van a participar. Vamos a tratar de hacer la segunda con la recolección y la tercera con dos o tres ramas. Van a ser reuniones permanentes hasta llegar a concluir con la reunión de las mujeres peronistas sindicales y terminamos con un gran acto el 17 de octubre en gran día”.

Guaymás subrayó la importancia de la fecha histórica para el peronismo y señaló que la convocatoria busca mostrar unidad: “Será un acto en el Partido Justicialista con todos los gremios, con todas las ramas, con 62 Organizaciones y con la CGT”.

Consultado sobre la intervención del PJ salteño, el sindicalista marcó distancia pero también dejó en claro su posición crítica: “El partido justicialista está intervenido, nosotros no estamos midiendo la intervención, estamos midiendo la gran responsabilidad y el gran desafío que tenemos el 26 de octubre. Fuimos muy críticos y vamos a seguir siendo críticos para desafiar a que se vuelva a recuperar el Partido Justicialista en manos de los peronistas y del movimiento obrero”.