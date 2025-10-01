“Aguantar” se volvió la palabra más repetida en el bloque libertario. Lo era desde hace semanas, ante lo vaivenes económicos y las derrotas parlamentarias, pero se convirtió en un mantra tras la denuncia contra el candidato.
Guaymás confirmó un gran acto sindical el 17 de octubre en el PJ Salta
El secretario general de Camioneros adelantó que distintas ramas gremiales y la CGT participarán de la convocatoria por el Día de la Lealtad Peronista.Política01/10/2025Agustina Tolaba
Jorge Guaymás, secretario general de Camioneros y presidente del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, confirmó que el movimiento obrero salteño prepara un gran acto sindical para el próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, en la sede del Partido Justicialista.
Por Aries, el dirigente explicó que en la previa se realizarán reuniones con las distintas ramas gremiales: “El movimiento obrero, la rama del barrido, la juventud sindical, todo lo que son los gremios y parte de la recolección por la actividad que tiene, van a participar. Vamos a tratar de hacer la segunda con la recolección y la tercera con dos o tres ramas. Van a ser reuniones permanentes hasta llegar a concluir con la reunión de las mujeres peronistas sindicales y terminamos con un gran acto el 17 de octubre en gran día”.
Guaymás subrayó la importancia de la fecha histórica para el peronismo y señaló que la convocatoria busca mostrar unidad: “Será un acto en el Partido Justicialista con todos los gremios, con todas las ramas, con 62 Organizaciones y con la CGT”.
Consultado sobre la intervención del PJ salteño, el sindicalista marcó distancia pero también dejó en claro su posición crítica: “El partido justicialista está intervenido, nosotros no estamos midiendo la intervención, estamos midiendo la gran responsabilidad y el gran desafío que tenemos el 26 de octubre. Fuimos muy críticos y vamos a seguir siendo críticos para desafiar a que se vuelva a recuperar el Partido Justicialista en manos de los peronistas y del movimiento obrero”.
El Gobierno analiza sumarse a los operativos de EE.UU. en el Caribe contra el narcotráficoPolítica01/10/2025
“Venezuela mantiene detenido al gendarme Gallo. Tenemos varias razones para hacerlo”, explican en Casa Rosada.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Guaymás: “El movimiento obrero está con Urtubey, el mejor candidato en Salta”
El secretario general de Camioneros destacó la unidad sindical en Fuerza Patria y afirmó que Urtubey es la figura que puede reconstruir el peronismo.
CFK apuntó nuevamente contra Milei: “La recesión avanza… y los dólares se te siguen yendo”
En un duro tuit, Cristina Kirchner señaló la caída del consumo, los despidos y el fracaso de la “competencia de monedas” como consecuencia de la política económica del presidente.
El mandatario encabeza el primer encuentro tras su vuelta al país y luego de los señalamientos contra el diputado y candidato libertario.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.