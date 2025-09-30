Buscan que personas que reciben beneficios sociales no puedan ingresar a casinos

La Cámara de Diputados salteña dio media sanción al proyecto de ley que prevé la prohibición de ingreso a casinos, salas de juego, bingos, hipódromos y otros establecimientos de apuestas a personas que perciban la Asignación Universal por Hijo, subsidios sociales y otros beneficios asistenciales no contributivos.

“No es una ley que viene a quitar ningún derecho o que vaya en desmedro de los más vulnerables, por el contrario, viene a resguardar el interés de que estos beneficios lleguen a donde tienen que llegar”, aseguró el diputado Esteban Dantur, representante de Metán.

Advirtió, en este sentido, que los beneficios son del niño y no de los padres; el sentido del beneficio es contribuir a que los padres puedan sostener alimentación, medicamentos, escolaridad y vestimenta de sus hijos, indicó.

“La ludopatía es algo que nos afecta a todos, no respeta ningún rango social, pero, donde más daño hace, es en aquellas familias más vulnerables. Daña lo económico y los vínculos, y es nuestro deber cuidar estos aspectos”, sostuvo el legislador.

Insistió en que la norma no restringe ninguna libertad, por el contrario, “restringe los padres puedan malgastar en apuestas esos beneficios que son otorgados para que los niños puedan realizarse”.

“La misión del Estado no termina solo con otorgar las asignaciones, va mucho más allá, es cuidar que los recursos lleguen a dónde fueron destinados”, sentenció.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.