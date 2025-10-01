Desde hoy se habilitan las preinscripciones en la UNSa: fechas y detalles

La Universidad Nacional de Salta anunció que las preinscripciones para aspirantes a ingresar a las distintas carreras se realizarán entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

En el caso de la carrera de Medicina, la preinscripción tendrá un calendario particular: desde el 1 de octubre hasta el 14 de diciembre de 2025.

Desde la UNSa recordaron que el trámite debe completarse de manera online a través de su sitio web oficial y está destinado a todos los interesados en iniciar estudios en el ciclo académico 2026.

https://www.unsa.edu.ar