La escuela rural Gobernador Piedrabuena es candidata al premio a la “mejor escuela del mundo” por la colaboración con la comunidad.
Desde hoy se habilitan las preinscripciones en la UNSa: fechas y detalles
La Universidad Nacional de Salta habilitó hoy las preinscripciones para el ciclo 2026, con un plazo especial para la carrera de Medicina.Educación01/10/2025Ivana Chañi
La Universidad Nacional de Salta anunció que las preinscripciones para aspirantes a ingresar a las distintas carreras se realizarán entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de enero de 2026.
En el caso de la carrera de Medicina, la preinscripción tendrá un calendario particular: desde el 1 de octubre hasta el 14 de diciembre de 2025.
Desde la UNSa recordaron que el trámite debe completarse de manera online a través de su sitio web oficial y está destinado a todos los interesados en iniciar estudios en el ciclo académico 2026.
El 85% de los estudiantes en Argentina no alcanza el nivel básico en matemática
El informe de Argentinos por la Educación muestra que la mayoría de los alumnos termina la secundaria sin los conocimientos mínimos. En lengua se registró una leve mejora, pero la brecha en matemática es crítica.
Advierten sobre la urgencia de políticas públicas para revertir la crisis educativa en el país
Argentinos por la Educación impulsa desde 2023 un plan que busca mejorar los aprendizajes básicos. Advierten que la falta de continuidad en las políticas educativas limita los avances.
Salta entre las provincias con peores indicadores de egreso escolar
Según un informe de Argentinos por la Educación, la provincia está por debajo del promedio nacional, donde apenas 10 de cada 100 alumnos logran egresar sin repetir ni abandonar.
Salta lanza Relevamiento Nacional de Personal Educativo para optimizar políticas públicasEducación27/09/2025
Salta se suma al Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025, una iniciativa obligatoria para todo el personal docente y no docente de establecimientos públicos y privados.
Con la participación de más de 300 docentes y estudiantes, del 22 al 26 de septiembre se realiza en Salta la XXIV Reunión Nacional de Educación en Física. Habrá conferencia de divulgadores, especialistas y docentes para todo público.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salud lanzó la campaña de verano para vigilar y tratar enfermedades de la época estivalSalta30/09/2025
Entre los temas abordados se encuentran la prevención y manejo de enfermedades como la gastroenteritis aguda, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por mosquitos y la salmonelosis, entre otras.
El Gobierno nacional anunció, tras la normalización en la entrega de chapas patentes para autos y motos 0 km, fuertes sanciones a quienes circulen sin las matrículas metálicas correspondientes.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que modifica la Ley de Mediación de la Provincia e incorpora la herramienta de la virtualidad, mediante el uso de la tecnología, para llegar a acuerdos entre partes.
La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé que personas que perciben AUH, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales no puedan ingresar a establecimientos de apuestas.