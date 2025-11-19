El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
Para evitar la fractura del PJ, CFK envió un mensaje a los gobernadores que negocian con Casa Rosada
La expresidenta bajó un mensaje unívoco para su tropa, que se traduce en estas palabras: todo bien con que negocien el Presupuesto con la Casa Rosada, nadie los va a juzgar, pero no rompan la unidad en el Congreso.Política19/11/2025
La expresidenta sigue de cerca por estas horas los puentes que tiende el gobierno de Javier Milei a través de su nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores peronistas. La Casa Rosada habilitó el diálogo con algunos de ellos pero no con todos. El caso más sensible es el del santiagueño Gerardo Zamora: además de ser un aliado histórico de la exmandataria, mantendrá un peso legislativo más que relevante en ambas cámaras: tres senadores (incluido él) y siete diputados que le responden. Santilli viajará el viernes a verlo.
Convencida de que en estas negociaciones la Casa Rosada busca por lo bajo romper al peronismo, debilitado después de la elección nacional de octubre, la expresidenta evitó ponerse susceptible y dio luz verde para que los gobernadores negocien el presupuesto con el Gobierno y pidan fondos.
Con Zamora tiene muy buen vínculo y hablan seguido. Incluso dicen los que saben que ella cree que Javier Milei debe tener su hoja de ruta para 2026, el presupuesto, más allá de que el kirchnerismo duro no lo acompañará. Alegan que es una “institucionalista”.
“Nadie va a echar a nadie por el presupuesto. Mientras sea beneficioso para los gobernadores, Cristina no va a poner peros ni los va a condenar. Ella sabe qué significa estar sin presupuesto”, dicen fuentes del kirchnerismo.
Es que en 2011, en el fin de su primer mandato como presidenta, Cristina Kirchner tuvo que administrar sin este plan, ya que no contó con el respaldo de la Cámara de Diputados. De momento, Milei ya lleva dos años sin conseguir (los más desconfiados dicen “sin buscar”) aprobarlo.
Sin embargo, la laxitud de Cristina Kirchner con los gobernadores tiene por supuesto una contrapartida. “La expresidenta bajó la orden de que los bloques del Congreso queden en unidad”, sentenciaron quienes la escucharon por estos últimos días.
Esto más allá de que la modalidad sea unidad total o a través de interbloques. La expresidenta busca contener un espacio que cada vez tiene más fricciones, intentos independentistas y cuestionamientos a su conducción.
Además de las conversaciones con Zamora, el Gobierno también tendió puentes con Raúl Jalil. Sigue en duda si el mandamás de Catamarca armará un nuevo bloque, apartado de Unión por la Patria (UP), con sus legisladores.
En este momento, Cristina Kirchner todavía es la jefa de parte de la oposición pero encuentra reparos de gobernadores e intendentes que quieren despegarse de su liderazgo. Cómo quedarán los bloques legislativos del peronismo todavía es una incógnita.
Anoche, durante una reunión del Partido Justicialista (PJ), se definió que los senadores kirchneristas, que antes estaban divididos en dos extracciones -una comandada por Juliana Di Tullio y otra por José Mayans- queden unificados bajo el nombre “Bloque Justicialista”.
Por su parte, el Gobierno busca generar otros interlocutores con sectores de la oposición que no tengan una postura tan extrema frente a la administración nacional. El escenario ideal para la Casa Rosada es lograr que el peronismo se desgrane y en ese desgranamiento encontrar puentes de negociación por fuera del kirchnerismo.
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.