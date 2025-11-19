El funcionario, que aún diseña su estructura, también se enfoca en las auditorías internas para monitorear áreas y avanzar en futuros proyectos de ley.
Reforma laboral: la CGT discute su estrategia bajo un clima de broncas internas
El nuevo Consejo Directivo de la CGT se reunió para recibir a cinco diputados nacionales de extracción sindical del bloque UxP y discutir una estrategia común para frenar la reforma laboral que impulsa la administración libertaria.Política19/11/2025
Hubo problemas desde el vamos. Es que algunos sindicalistas que integran la conducción de la CGT no se sintieron a gusto con algunos de los legisladores.
“De los 5, solo dos eran de la CGT”, apuntó un dirigente que participó del encuentro.
Se refería a que muchos en la central entienden que de los 5 diputados que recibieron ayer, únicamente Paco Manrique, de SMATA, y Hugo Moyano (h) -es diputado electo, asume el 10 de diciembre- están plenamente alineados con la CGT.
A los otros tres que concurrieron, el bancario Sergio Palazo, la judicial Vanesa Siley y el docente Hugo Yaski, los consideran encolumnados con el kirchnerismo.
Es más: alguno recordó en voz baja durante la reunión que la cristinista Siley hace solo unos días había apuntado en declaraciones públicas contra importantes referentes de la CGT, como Héctor Daer y Andrés Rodríguez, por considerar que no peleaban a fondo contra la reforma laboral.
Aquellas declaraciones circularon entre los chats de los popes cegetistas.
Cambio de enfoque
En la reunión de este martes, el ferroviario Sergio Sasia -articula un sector de sindicatos dialoguistas bautizado “Agenda Siglo XXI”- planteó que la CGT no puede encerrarse en una postura obstruccionista de la reforma laboral.
“No podemos decir simplemente que no y no. Tenemos que tener alguna propuesta propia de reforma laboral”, reclamó Sasia.
La postura de ese sector es que el PJ debe hacer una autocrítica por los últimos años de gobiernos kirchneristas -“no podemos quedarnos en acusar al Gobierno de la informalidad laboral cuando es algo que viene de hace mucho”, dicen- y que se debe asumir que la CGT ya no es la columna vertebral del peronismo.
“Hay pocos diputados de extracción sindical, y de esos pocos la mayoría los puso la política, no el sindicalismo”, observó Sasia.
También hubo bronca porque apenas días después del congreso de renovación de autoridades de la CGT, la mesa chica se reunió este lunes y dejó afuera a algunos dirigentes. Hubo pataleos porque el acuerdo era que eso ya no sucedería.
En la reunión de este martes se quedó en que ahora la central pedirá reunirse con legisladores del bloque Encuentro Federal de Diputados, que preside Miguel Ángel Pichetto, y también con algunos gobernadores. Todo de cara a lograr atenuar algunos de los aspectos de la reforma laboral que impulsa Javier Milei.
Desde la elección de su nuevo Consejo Directivo, aún no hubo ningún contacto formal entre la CGT y la Casa Rosada.
Solo hubo hace unos días un cruce, casual, entre el ministro del Interior Diego Santilli y uno de los nuevos triunviros cegetista, el gremialista del Vidrio Cristian Gerónimo. Fue en un evento de la UIA. Quedaron en hablar, pero aún la CGT no fue convocada.
Clarín
Sáenz reclamó a Nación obras para el norte: "Si seguimos así, las inaugurarán mis tataranietos"Política21/11/2025
El gobernador Gustavo Sáenz elevó el tono de su crítica al Gobierno nacional en plena negociación del Presupuesto 2026 al asegurar que Salta está "esperando que el poncho aparezca".
Gobernadores del Norte Grande le pedirán una audiencia a Milei: obra pública y distribución de fondos en agendaPolítica20/11/2025
La parálisis de la obra pública y la distribución de fondos están en la agenda que los jefes provinciales pretenden llevar a la Casa Rosada. "Resolvimos avanzar en la agenda común y diálogo con el Gobierno", sostuvo el mandatario santiagueño Gerardo Zamora.
El Senado salteño dio sanción definitiva a la previsión económica enviada por el Ejecutivo. Destacaron la decisión del gobernador de enviar el Presupuesto a la Legislatura “sin importar la decisión nacional de no tener el suyo propio”.
El Consejo de Mayo vuelve a reunirse antes de presentar las propuestas de reformasPolítica20/11/2025
Será el debut de Manuel Adorni ante el órgano multipartidario. Desde junio trabajan en borradores de proyectos sobre las reformas laboral, tributaria y previsional.
La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó en definitiva la Ley de Ministerios enviada por el gobernador. “Dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para gobernar en los tiempos actuales”, destacaron.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.